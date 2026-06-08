Estadio Ciudad de México: calles con cierre total y parcial, horarios, rutas y puntos de salida para llegar a los partidos
¿Vas al Estadio Ciudad de México? Consulta el mapa completo de calles con cierre total y parcial para evitar contratiempos rumbo al Mundial.
La movilidad alrededor del Estadio Ciudad de México ya tiene un plan definido y conviene revisarlo con tiempo. De cara a los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en la zona, las autoridades contemplan cierres viales totales, filtros vehiculares con cierres parciales, accesos especiales para colonos y también rutas de transporte público que conectarán distintos puntos de la capital con el inmueble. Para los aficionados, la recomendación es clara: salir con anticipación y evitar confiarse, porque los cortes arrancarán varias horas antes de cada juego.
¿A qué hora empiezan los cierres en el Estadio CDMX?
Los cierres viales totales comenzarán seis horas antes de cada partido. En el caso específico del partido inaugural, arrancará desde las 05:00 de la mañana. Por su parte, los cierres parciales empezarán 10 horas antes de cada encuentro, con filtros vehiculares y reducción de carriles en distintos puntos de la zona.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El jugador con más partidos en la historia de los Mundiales: el récord de Messi que nadie ha podido romper
Además, para el operativo vecinal de los días 10 y 11 de junio, se contempla que el 10 de junio los cierres parciales inicien a las 11:00 pm, mientras que el 11 de junio comenzarán a las 05:00 am.
Calles con cierre total alrededor del estadio
Las vialidades que tendrán cierre total son las siguientes:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Estas calles serán las más afectadas durante el operativo, por lo que si vas en auto, conviene descartarlas por completo en tu ruta.
Puntos con cierre parcial y reducción de carriles
También habrá varios puntos con cierre parcial, donde se instalarán filtros y se reducirá la circulación vehicular. Entre ellos aparecen:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Es decir, no solo habrá afectaciones en calles pequeñas de Santa Úrsula, sino también en avenidas clave para entrar y salir del sur de la ciudad.
Puntos de salida y rutas que conectarán con el Estadio CDMX
Para facilitar la llegada, habrá rutas especiales desde estos puntos de salida:
- Bellas Artes
- Reforma
- Palacio de los Deportes
- Estadio Olímpico Universitario
- Parque México
- San Jerónimo
- CETRAM Constitución de 1917
Además, se habilitarán siete rutas peatonales y de ciclovía que conectarán los distintos transportes con los accesos al estadio:
- Santa Úrsula
- Parque Cantera
- Av. Estadio Azteca
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Calz. Tlalpan
- Paseo Acoxpa
- Calz. de Tlalpan
Para los colonos, el ingreso estará permitido con identificación o acreditación, y en el caso de acreditación vehicular se pedirá identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación. Todo apunta a un operativo grande, así que la mejor jugada será planear el traslado con mucha anticipación.