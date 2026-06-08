Estadio Ciudad de México: calles con cierre total y parcial, horarios, rutas y puntos de salida para llegar a los partidos

La movilidad alrededor del Estadio Ciudad de México ya tiene un plan definido y conviene revisarlo con tiempo. De cara a los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en la zona, las autoridades contemplan cierres viales totales, filtros vehiculares con cierres parciales, accesos especiales para colonos y también rutas de transporte público que conectarán distintos puntos de la capital con el inmueble. Para los aficionados, la recomendación es clara: salir con anticipación y evitar confiarse, porque los cortes arrancarán varias horas antes de cada juego.

Estadio Ciudad de México / Hector Vivas Ampliar

¿A qué hora empiezan los cierres en el Estadio CDMX?

Los cierres viales totales comenzarán seis horas antes de cada partido. En el caso específico del partido inaugural, arrancará desde las 05:00 de la mañana. Por su parte, los cierres parciales empezarán 10 horas antes de cada encuentro, con filtros vehiculares y reducción de carriles en distintos puntos de la zona.

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Además, para el operativo vecinal de los días 10 y 11 de junio, se contempla que el 10 de junio los cierres parciales inicien a las 11:00 pm, mientras que el 11 de junio comenzarán a las 05:00 am.

Horarios cierres viales Estadio Ciudad de México Ampliar

Calles con cierre total alrededor del estadio

Las vialidades que tendrán cierre total son las siguientes:

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Santo Tomás – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

Estas calles serán las más afectadas durante el operativo, por lo que si vas en auto, conviene descartarlas por completo en tu ruta.

Puntos con cierre parcial y reducción de carriles

También habrá varios puntos con cierre parcial, donde se instalarán filtros y se reducirá la circulación vehicular. Entre ellos aparecen:

San Guillermo – San Alejandro

San Guillermo – San Jorge

San Guillermo – Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Tlalpan

Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Es decir, no solo habrá afectaciones en calles pequeñas de Santa Úrsula, sino también en avenidas clave para entrar y salir del sur de la ciudad.

Restricciones al rededor del Estadio Ciudad de México Ampliar

Puntos de salida y rutas que conectarán con el Estadio CDMX

Para facilitar la llegada, habrá rutas especiales desde estos puntos de salida:

Bellas Artes

Reforma

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México

San Jerónimo

CETRAM Constitución de 1917

Además, se habilitarán siete rutas peatonales y de ciclovía que conectarán los distintos transportes con los accesos al estadio:

Santa Úrsula

Parque Cantera

Av. Estadio Azteca

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calz. Tlalpan

Paseo Acoxpa

Calz. de Tlalpan

Rutas peatonales Estadio Ciudad de México Ampliar

Para los colonos, el ingreso estará permitido con identificación o acreditación, y en el caso de acreditación vehicular se pedirá identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación. Todo apunta a un operativo grande, así que la mejor jugada será planear el traslado con mucha anticipación.