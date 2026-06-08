Así funciona la clasificación al Mundial 2026 por confederación: cuántos boletos hay y cómo se reparten

La clasificación al Mundial 2026 será muy distinta a la de ediciones anteriores porque el torneo crecerá de 32 a 48 selecciones. Eso modificó el reparto de plazas por confederación y también obligó a rediseñar varios formatos eliminatorios. En total, Canadá, México y Estados Unidos ya tienen boleto automático como anfitriones, mientras que el resto de las plazas se distribuye así: AFC tendrá ocho cupos directos y uno al repechaje, CAF contará con nueve directos y uno al repechaje, Concacaf tendrá seis directos y dos al repechaje, CONMEBOL dispondrá de seis directos y uno al repechaje, OFC tendrá uno directo y uno al repechaje, y UEFA se quedará con 16 boletos directos.

Mundial 2026 / VCG Ampliar

Asia y África: más boletos, pero también caminos largos y exigentes

En Asia, la ruta es de varias etapas. Tras rondas previas y una fase de grupos, 18 selecciones llegaron a una tercera ronda dividida en tres grupos de seis: los dos primeros de cada grupo clasifican directo. Después, los equipos que terminan tercero y cuarto avanzan a una ronda extra en dos grupos de tres para definir dos boletos más, mientras que los sublíderes de esa ronda juegan otra serie para decidir qué selección asiática va al repechaje intercontinental. En África, el formato es más directo: las selecciones fueron repartidas en nueve grupos, los ganadores de cada sector clasifican al Mundial y los cuatro mejores segundos lugares disputan una fase adicional para definir al representante africano en el repechaje.

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Concacaf: tres anfitriones adentro y un eliminatorio aparte para el resto

En Concacaf, la clasificación al Mundial 2026 tiene una particularidad clave: México, Estados Unidos y Canadá no participan en la eliminatoria, porque ya están clasificados como sedes. Para los otros 32 miembros afiliados, el proceso arrancó con una primera ronda entre las cuatro selecciones peor ubicadas del ranking regional. Después, 30 equipos fueron divididos en seis grupos de cinco, y los ganadores y sublíderes avanzaron a la ronda final. Ahí, 12 selecciones se repartieron en tres grupos de cuatro con partidos de ida y vuelta. Los tres líderes de grupo obtienen boleto directo y los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental.

Selección Mexicana / Agustin Cuevas Ampliar

Sudamérica, Oceanía y Europa: tres modelos completamente distintos

En CONMEBOL, el sistema sigue siendo el más sencillo de explicar y uno de los más duros de jugar: las 10 selecciones se enfrentan todas contra todas, a ida y vuelta, y los seis primeros van directo al Mundial; el séptimo entra al repechaje. En Oceanía, por primera vez hay un boleto directo: el camino arrancó con una fase preliminar para las selecciones de menor ranking, siguió con dos grupos de cuatro y terminó en semifinales y final; el campeón va directo y el subcampeón gana una vida extra en el repechaje. En Europa, la confederación con más plazas, la ruta incluye 12 grupos: los 12 ganadores avanzan de forma directa y los otros cuatro boletos salen de playoffs entre los 12 segundos lugares y cuatro ganadores de grupo de la Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros de su grupo.

Selección Colombia / Emilian Baldow Ampliar

El repechaje intercontinental completa el rompecabezas

Después de todo eso todavía queda una última puerta. El repechaje intercontinental reúne a seis selecciones: una de Asia, una de África, una de Sudamérica, una de Oceanía y dos de Concacaf. De ese mini torneo salen los dos últimos clasificados al Mundial 2026. En otras palabras, aunque el torneo tendrá más equipos que nunca, la clasificación sigue siendo una carrera durísima y muy distinta según el continente.