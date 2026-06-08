Ciudades del Mundial 2026 más baratas para viajar: Guía definitiva para el aficionado mexicano

Aprovechando que la FIFA liberó boletos y aún sigues pensando en ir al Mundial 2026. Te informamos que dependiendo de la ciudad que elijas te puede significar una diferencia de miles de dólares en tu presupuesto entre una y otra.

FIFA Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

Las sedes mexicanas y algunas ciudades de Estados Unidos como Kansas City, Dallas y Houston te ofrecen la mejor relación costo-beneficio del torneo.

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¿Cuáles son las ciudades sede más baratas del Mundial 2026?

Para aficionados mexicanos, las tres sedes en territorio nacional son la opción más accesible del torneo.

Ciudad de México tiene un costo de vida mensual de aproximadamente 806 dólares sin renta, Guadalajara ronda los 705 dólares y Monterrey cerca de 830 dólares. Los tres funcionan muy bien para quienes buscan maximizar su dinero: comida barata, transporte urbano económico y la ventaja de no necesitar visa ni vuelo internacional.

Dentro de Estados Unidos, las alternativas más equilibradas son Kansas City (unos 1,130 dólares mensuales sin alquiler), Houston (1,124 dólares) y Dallas (1,295 dólares). Las ciudades costeras como Nueva York, Los Ángeles, Miami o Boston son considerablemente más caras y en días de partido los hoteles pueden dispararse hasta un 328% respecto a su precio habitual.

Ciudad de México / Cristopher Rogel Blanquet Ampliar

¿Cuánto cuesta un hotel durante el Mundial 2026 en Estados Unidos?

El precio promedio de los hoteles en ciudades sede pasó de 293 dólares por noche a más de 1,013 dólares en días de partido. Houston registra el mayor aumento porcentual (457%), seguida de Kansas City (364%) y Atlanta (344%). Nueva York y Nueva Jersey suben un 228%. En Dallas, la noche ronda los 370 dólares para las fechas del torneo, el doble de su precio normal.

Algunas estrategias que recomiendan los viajeros experimentados son: hospedarse a 45 minutos o una hora de la sede, combinar hoteles con Airbnb y presupuestar alrededor de 75 dólares por persona por noche.

¿Las ciudades de México son más baratas que las de Estados Unidos para el Mundial?

Sí, y por mucho. Para el viajero mexicano que no necesita visa, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen costos de alojamiento, transporte y comida significativamente más bajos que cualquier sede estadounidense. La comida callejera en México te permite comer desde 3 a 5 dólares y el transporte público interno es una fracción del costo comparado con cualquier ciudad norteamericana. Si la Selección Mexicana juega en alguna de estas tres ciudades, la experiencia completa —entrada, hotel, comida— puede hacerse con presupuesto moderado.

Toronto Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026 en total?

Asistir a un partido en Estados Unidos puede costar entre 2,000 y más de 10,000 dólares por persona, sumando vuelo, hotel, boleto y gastos diarios. Las ciudades más accesibles —Dallas, Houston y Kansas City— tienen hoteles desde 150 hasta 350 dólares la noche. Mientras que Nueva York tiene los boletos más caros en promedio (1,399 dólares por entrada).

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Lo que sigue: dónde juega México en el Mundial 2026

Si tu objetivo es ver al Tri, los juegos en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey son la opción más accesible y lógica del torneo. Para la fase de eliminación directa, Kansas City y Dallas emergen como las alternativas más razonables en territorio estadounidense. El torneo arranca el 11 de junio de 2026 y la final es el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.