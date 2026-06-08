Sheinbaum Abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: Un Gesto Histórico de Apoyo al Tri

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes 8 de junio la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026. El acto se realizó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol y marca un momento simbólico de unidad nacional a solo días del inicio del torneo.

Claudia Sheinbaum le entrega la bandera a Guillermo Ochoa. / Cristopher Rogel Blanquet Ampliar

Detalles de la Ceremonia

Durante la emotiva ceremonia, Sheinbaum entregó el Lábaro Patrio al capitán y portero Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo. Los jugadores realizaron la Protesta de Honor ante la Bandera Nacional, reafirmando su compromiso con México: “La patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación”, expresó la presidenta.

Sheinbaum deseó “el mayor de los éxitos” al Tri y destacó la importancia de que el equipo represente los valores de un país que, por tercera ocasión, será sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

México Listo para el Mundial 2026

El Tri debutará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica, en lo que será la tercera inauguración de un Mundial en suelo mexicano. La presidenta ha reiterado en múltiples ocasiones su llamado a la afición para apoyar al equipo con “buena vibra” y celebrar en paz, evitando cualquier incidente que pueda afectar la imagen del país.

Selección Mexicana / Cristopher Rogel Blanquet Ampliar

¿Qué Sigue para la Selección Mexicana?

Con Javier Aguirre al mando y una lista de 26 convocados ya definida, el combinado azteca buscará avanzar de fase de grupos y llegar lo más lejos posible en un torneo que genera enorme expectativa entre millones de aficionados.