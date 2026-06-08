Selección Mexicana se une a la FIFA y OMS en el programa BE ACTIVE con niños

La Selección Mexicana realizará un entrenamiento del programa BE ACTIVE junto a un grupo de niños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el sedentarismo y fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia, la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsan la campaña global BE ACTIVE. Esta iniciativa busca motivar a millones de niños y jóvenes alrededor del mundo a adoptar un estilo de vida más activo, utilizando al futbol como una herramienta de transformación social.

El programa está enfocado en apoyar a niños de edades tempranas, ya que, de acuerdo con datos de la OMS, cerca del 80% de los menores no realiza la cantidad de actividad física recomendada. A través de dinámicas recreativas y ejercicios adaptados a cada edad, los participantes aprenden la importancia del trabajo en equipo, la disciplina y el cuidado de la salud, demostrando que el deporte más popular del mundo también es una de las herramientas de bienestar más efectivas.

El conjunto tricolor se ha consolidado como uno de los principales aliados de esta iniciativa en la región. Durante sus concentraciones y campamentos, la Selección de México abre sus puertas a niños y jóvenes de distintas comunidades para participar en actividades de integración. En estas sesiones, los propios seleccionados nacionales conviven con los menores, encabezan ejercicios de entrenamiento y comparten consejos sobre alimentación saludable, activación física y constancia, inspirándolos a desarrollar hábitos que beneficien su calidad de vida.