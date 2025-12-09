Estos son los premios del SAT del Sorteo del Buen Fin 2025 que se entregarán antes de 2026

SAT reveló todos los premios del Sorteo del Buen Fin 2025. / abalcazar

Esta semana, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer la lista de los ganadores de la 15 edición del Sorteo del Buen Fin, que este año contó con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

Además, los comercios formales también tuvieron la oportunidad de participar. Ahora te explicamos cuáles son todos los premios.

¿Qué es el sorteo del Buen Fin del SAT?

El sorteo del Buen Fin es una estrategia del gobierno federal para incentivar el consumo, fortalecer el mercado interno y promover el empleo formal, según detalló la dependencia.

En este programa participan tanto tarjetahabientes que realicen compras durante el Buen Fin como comercios y negocios participantes

¿Cuáles eran los requisitos para participar en el sorteo del SAT?

Para participar, los consumidores tuvieron que:

Realizar compras con tarjetas de crédito o débito.

Hacer al menos una compra mínima de 250 pesos en comercios o establecimientos participantes.

El premio mayor del Sorteo del Buen Fin del SAT 2025 es de 250 mil pesos.

¿En qué periodo fue el Sorteo del SAT 2025?

El periodo de compras válido para participar en el sorteo del SAT 2025 fue del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.

Premios del sorteo del Buen Fin 2025 del SAT

El premio mayor será de 250 mil pesos. Sin embargo, el SAT dio conocer que se entregarán otros de acuerdo con el monto de las compras realizadas:

60 premios de 20 mil pesos para compras a partir de 15 mil pesos.

200 premios de 15 mil pesos para compras entre 10 mil y 15 mil pesos.

900 premios de 10 mil pesos para compras entre 9 mil y 10 mil pesos.

1,000 premios de 9 mil pesos para compras entre 7,500 y 9 mil pesos.

3,000 premios de 7,500 pesos para compras entre 5 mil y 7,500 pesos.

6,000 premios de 5 mil pesos para compras entre 2,500 y 5 mil pesos.

60,000 premios de 2,500 pesos para compras entre mil y 2,500 pesos.

100,000 premios de mil pesos para compras entre 500 y mil pesos.

150,100 premios de 500 pesos para compras entre 250 y 500 pesos.

