¿El SAT cobra impuestos por depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos? Esto se sabe sobre el supuesto cobro

En los últimos días ha estado circulando la idea de que el Servicio de Administración Tributaria cobra un impuesto por depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos, algo que ha sacado de onda a más de uno, pero ya hay una aclaración que realizó el organismo a través de redes sociales.

“No hay ninguna retención o pago de impuesto vigente por depósitos”, así fue confirmado por la periodista Lucy Sanabria, quien consultó al organismo a través de redes sociales.

Los bancos sí reportan depósitos ante el SAT

Lo que sí es verdad es que los bancos sí reportan al SAT todos los depósitos en efectivo que superan los 15 mil pesos al mes, pero eso no significa que te vayan a cobrar impuestos automáticamente. Ese reporte solo sirve para que la autoridad pueda rastrear movimientos sospechosos o irregulares.

Es decir, el SAT solo recibe la información para revisar que todo esté en orden y, hasta ahora, no existe ningún nuevo impuesto aprobado sobre los depósitos en efectivo.

¿De dónde salió la idea del “impuesto por depósitos en efectivo”?

Todo el escándalo empezó porque medios comenzaron a difundir que el SAT pone un límite de 15 mil pesos al mes y que, si lo superas, te cobra el excedente. Pero eso es más bien un malentendido que cada tanto vuelve a difundirse erróneamente y solo confunde.

De hecho, la confusión viene del extinto Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que sí existió hace unos años. Ese impuesto se aplicaba a quienes recibían depósitos en efectivo por arriba de cierto monto, pero el IDE fue eliminado en 2013, así que hoy no hay ningún cobro vigente de ese tipo.

