Sequía de 2023 impidió entregar agua a Estados Unidos, hay que proponer nuevo acuerdo: Luege

“El tratado de aguas del 44 es un acuerdo de cooperación entre México y EU, se firma en febrero de 1944 para determinar las asignaciones de agua que hace México a través del río Bravo a los Estados Unidos y los volúmenes de agua que recibimos del río Colorado, se estableció una cifra muy concreta… en metros cúbicos nosotros entregamos 431.7 millones a través de los afluentes del rio Bravo que proceden de México, el principal es el rio Conchos y del rio Colorado, recibimos mil 859 millones de metros cúbicos al año”.

Jose Luis Luege, exdirector de Conagua, informó en entrevista con Gabriela Warkentin que como declaró Claudia Sheinbaum México se está entregando toda el agua que se ha podido pero la condición de sequía extrema originó que en tres años solo se proporcionaran 431 millones de metros cúbicos y no lo establecido en el tratado.

El exdirector de CONAGUA dijo que se requiere una política hídrica muy agresiva para este año y más presupuesto, la situación con Donald Trump se puede manejar de forma diplomática y “técnicamente no debería haber un problema, la sequía nos ha impedido entregar el agua”, es correcto negociar con el Buró de Reclamaciones y el secretario interino de Estados Unidos para establecer a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) una nueva acta.

Luegue señaló que el problema es que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en 2023 no emitió la declaración de emergencia por desastre natural pero el Servicio Metrológico Nacional tanto de México como de Estados Unidos reconocieron la condición de sequía extrema, “ambos países están conscientes” y aunque llovió en 2024 no fue sufriente.

Lo que vivimos en 2023 fue una sequía excepcional que desde mi punto de vista puede aplicar, decir “no me puedes obligar a lo imposible, no tengo agua en mis presas, mis distritos de riesgo no tienen agua para el ciclo primavera-verano, no puedo cumplir cantidad del tratado y entonces proponer nueva acta”, concluyó.

