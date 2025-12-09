CDMX emite bono verde por 3 mil millones de pesos para nuevas líneas de Cablebús

El gobierno de la Ciudad de México, colocó un bono verde por un monto por 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El gobierno de la Ciudad de México, colocó un bono verde por un monto por 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el pretende financiar dos nuevas líneas de cablebús: la 5, que conectará de Magdalena Contreras a Mixcoac; y la 6, que irá de Milpa Alta a Tláhuac.

¿Cómo se utilizarán los recursos del bono verde?

Antes de dar el tradicional “campanazo” en el piso de remates de la BMV, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que los recursos obtenidos se destinarán íntegramente a la construcción de estas dos líneas de cable bus.

“Son obras de movilidad sustentable con un impacto directo a la población para mejorar la calidad de vida de la población por varios lados. También representa inclusión social, justicia territorial y sobre todo un proyecto de movilidad que reduce emisiones, un proyecto de movilidad sustentable, un proyecto de movilidad verde”.

¿Qué calificación tiene la emisión y qué representa para la CDMX?

La colocación, que se hará a tasa fija a un plazo de 10 años y cuenta con la calificación AAA por parte de las agencias Fitch y HR Ratings. Esta emisión, explicó la mandataria, es una muestra de que los inversionistas confían en la estabilidad financiera de la Ciudad de México.

Además, reiteró el compromiso de su gobierno para reducir en su sexenio las emisiones de gases de efecto invernadero.

El gobierno capitalino busca reducir en 35% sus emisiones contaminantes para 2030.

¿Por qué es relevante este bono verde?

Presente en el “campanazo” el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que la emisión de este bono verde es el más grande en la historia de la Ciudad de México.

Sostuvo que los “instrumentos verdes y sostenibles no son una moda ni un nicho sino una herramienta central para financiar la infraestructura que las economías de hoy necesitan para enfrentar el cambio climático y fomentar el desarrollo”.

Por eso, consideró que debe haber más emisiones de este tipo de parte de los gobiernos locales. “debemos de crecer este sector en los próximos años y creo que seguir el ejemplo de la jefa de Gobierno sería muy importante”, señaló.

En el evento estuvieron presentes también el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, y el presidente de la BMV, Marco Martínez Gavica.

