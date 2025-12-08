Trump opina sobre la compra de Warner Bros por parte de Netflix

La compra de Warner Bros. Discover por parte de Netflix, anunciada por un valor de 82,700 millones de dólares, enfrenta una seria amenaza debido a la intervención directa del presidente Donald Trump, y el escrutinio regulatorio.

Durante un discurso en el Kennedy Center, el presidente expresó sus preocupaciones sobre la operación asegurando que esta podría ser un problema por atentar contra la competencia en la industria del cine y el streaming. La adquisición otorgaría a Netflix el catálogo entero de HBO Max, concentrando una porción significativa del mercado global de contenidos y elevando su base de suscriptores, ya superior a los 300 millones. Dado que plataformas como Disney+ o Paramount+ no podrían competer contra esos números.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Netflix gana. Warner Bros es comprado por 82,700 millones de dólares

Aunque Trump elogió el crecimiento de Netflix, insistió en que la revisión continuará. Confirmó su participación personal en la decisión para hacer cumplir las leyes antimonopolio.

Ampliar

Preocupación Antimonopolio del Gobierno de Trump

El mandatario señaló que pese a que las decisiones antimonopolio recaen tradicionalmente en el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio, su administración participará activamente en el proceso de evaluación gubernamental. Trump indicó que la gran cuota de mercado que Netflix ostenta, y que aumentaría “mucho” con la adición de Warner Bros., es el elemento central de análisis.

La escala de la empresa combinada ha generado inquietud entre reguladores y legisladores, quienes ven la integración de los estudios de Warner Bros. y HBO Max como un problema mayúsculo en materia de competencia. Incluso antes de que se formalizara el acuerdo, una fuente de la administración adelantó a medios que el gobierno ya veía la operación con “gran escepticismo”.

Ampliar

La defensa de Netflix

El Departamento de Justicia de EE. UU. podría argumentar que el acuerdo es ilegal si la cuota de mercado combinada de streaming sitúa a Netflix por encima de un umbral del 30%. La compra que integra los estudios centenarios y las franquicias icónicas de Warner Bros., marca el mayor movimiento estratégico en la historia de Netflix, y la más grande desde la adquisición de Fox por parte de Disney.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump para discutir el acuerdo. En esta reunión, Sarandos argumentó que aún con la adición de Warner Bros. y HBO Max, el tamaño de Netflix sería comparable al de YouTube en EE. UU. y no superaría la cuota de otros gigantes mediáticos, buscando convencer al presidente de que la empresa no tendría un monopolio.

Ampliar

Paramount Skydance Lanza una contraoferta hostil

Las advertencias de Trump tuvieron un impacto inmediato en el mercado. La competencia también ha reaccionado de forma contundente.Paramount Skydance lanzó una oferta pública de adquisición por la totalidad de WBD valorada en $108,400 millones de dólares, superior a la de Netflix, buscando una vía “más segura y rápida” para la culminación del acuerdo. Netflix, por su parte argumentará ante los reguladores que la reducción de costos de contenido y la eliminación de tecnología redundante, además de la agrupación con Max, producirán precios más bajos para los consumidores.

Ampliar

Previo al anuncio de Netflix, Paramount Skydance ya había enviado una carta a los dueños de HBO Max acusando que el proceso de venta de Warner Bros. fue “injusto” y favoreció la oferta de Netflix. La compañía de David Ellison, alegó que WBD había abandonado “la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo”, incumpliendo sus obligaciones con los accionistas y embarcándose en un proceso “miope” con un resultado predeterminado. Este lunes, Paramount Skydance intensificó su postura lanzando una oferta hostil para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery por 108,400 millones de dólares, un 31% por encima de lo ofrecido por Netflix, mejorando la oferta de $27.75 por acción de Netflix a $30,00 por título.

Ampliar

La rivalidad por la compra de WBD adquirió una dimensión política, ya que reportes indican que David Ellison y su equipo legal, que incluye al exjefe antimonopolio Makan Delrahim, sostuvieron reuniones en Washington con funcionarios del gobierno de Donald Trump. El objetivo de estas reuniones era argumentar que un acuerdo con Netflix enfrentaría severos obstáculos regulatorios, mientras que la oferta de Paramount, que incluía la totalidad de los activos de WBD, ofrecería un camino más claro para su aprobación. Paramount también advirtió en cartas al consejo de WBD que la venta a Netflix “podría nunca concretarse” debido al escrutinio regulatorio. En caso de que Warner Bros. Discovery rompiera el acuerdo con Netflix, debería pagar una indemnización de 2.800 millones de dólares.

Reacciones en el Mercado

Tras los comentarios del republicano y las noticias sobre la contraoferta, las acciones de Netflix profundizaron sus pérdidas, llegando a caer más del 2% en las últimas jornadas y hasta un 4.5% en la mañana del lunes. Por otro lado, las acciones de Warner Bros. Discovery avanzaron 5.7%, y Paramount Global ganó 0.9%. Pese a que la compra se anunció el pasado viernes 06 de noviembre, Netflix aclaró que la transacción no se concretaría sino hasta el tercer trimestre de 2026, y estaría sujeta a múltiples condiciones, incluyendo la separación previa de Discovery Global y las autorizaciones regulatorias.

Netflix defiende su propuesta argumentando que la combinación de activos ofrecerá más opciones y valor a los consumidores, y prevé lograr un ahorro de costes de al menos 2,000 a 3,000 millones de dólares anuales. Pese a que Sarandos se reunió con Trump el senador Mike Lee, presidente del comité antimonopolio, advirtió que la compra “debería enviar una señal de alarma” a los responsables de las leyes antimonopolio, señalando que el aumento del dominio de Netflix significaría “el fin de la Edad de Oro del streaming para los creadores de contenido y los consumidores", además de las múltiples preocupaciones de diversas figuras importantes del cine.

Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Esta es la oferta hostil de Paramount Skydance por Warner Bros Discovery después del acuerdo alcanzado por Netflix