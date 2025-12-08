¿Límite en tu tarjeta de débito? SAT explica qué depósitos revisa y cuándo alertan

El SAT no establece un límite de saldo en tu tarjeta de débito. No importa si tienes mil pesos o cien mil: el dinero guardado no es el problema. Lo que sí revisa la autoridad son los depósitos en efectivo, y ahí es donde la situación cambia.

Lo primero que debes saber es que los bancos están obligados, por ley, a reportar al SAT cualquier depósito en efectivo que sea igual o mayor a $15,000 pesos en un solo mes.

Esto no significa que el SAT vaya a multarte automáticamente; significa que el movimiento se vuelve visible para la autoridad y puede requerir que expliques de dónde proviene ese dinero. La intención es clara: evitar prácticas ilícitas o ingresos no declarados.

Aquí es donde muchos se confunden: no importa cuánto dinero acumules, importa cómo entra ese dinero a tu cuenta. Si recibes una transferencia, un pago por nómina o movimientos entre tus propias cuentas, eso no se reporta como depósito en efectivo. Pero si vas a ventanilla o cajero y entregas billetes, la historia es distinta.

Ahora bien, ¿qué pasa si te pasas del límite? Si en un mes acumulas depósitos en efectivo que superan los $15,000 pesos, debes estar preparado para justificar su origen ante el SAT. Si no puedes comprobarlo, ahí sí podrías enfrentar cargos. La ley establece que, al rebasar esa cantidad sin sustento fiscal, los contribuyentes deberán pagar un impuesto del 3% sobre el monto que exceda el límite permitido.

Imaginemos un ejemplo sencillo: depositas $20,000 pesos en efectivo en un mismo mes. Al haber superado los $15,000 pesos, el excedente es de $5,000 pesos. Sobre esa cantidad aplicaría el 3% de recargo. No es una multa automática, pero sí un impuesto que debes cubrir si no tienes cómo demostrar el origen del dinero.

¿Por qué existe este control? La respuesta está en el combate al lavado de dinero y en la necesidad de que todos los movimientos financieros tengan un registro verificable. La autoridad fiscal no busca penalizar a quienes usan su tarjeta para ahorrar o administrar gastos, sino identificar irregularidades en el flujo de efectivo.

En resumen:

Puedes tener el saldo que quieras en tu tarjeta de débito.

El SAT sólo revisa depósitos en efectivo que sumen $15,000 pesos o más al mes .

. Si superas ese monto y no justificas el origen, podrías pagar un 3% de impuesto sobre el excedente.

Es un tema que genera dudas cada año, y más ahora que muchas personas buscan dónde guardar aguinaldos, ahorros o ingresos temporales. La clave está en saber cómo registrar tus movimientos y mantener tu información fiscal en orden.