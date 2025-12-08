Frank Gehry, el arquitecto de “gesto poético” que transformó ciudades: Nicolás Alvarado

El gigante de la arquitectura y el metal falleció a los 96 años de edad, Frank Gehry un referente mundial de la arquitectura de nuestros días. / Jay L. Clendenin

La arquitectura es un gesto poético que transforma la ciudad, así calificó el escritor y experto en cultura popular la obra arquitectónica del Premio Pritzker, Frank Gehry, arquitecto canadiense fallecido el pasado 5 de diciembre a los 96 años de edad.

Alvarado reconoció en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, no ser fan del arquitecto de origen canadiense, sin embargo compartió que el arquitecto, también conocido como uno de los grantes de la estructura y el metal, alcanzó la fama con el Museo de Bilbao que vino a transformar una ciudad entera para beneplácito de muchos.

Fundación Louis Vuitton, en París, Francia

Sin embargo, el analista reconoció que el museo y en general las obras de Gehry son obras son poco funcionales, incluso, son en sí mismas “una atracción”, dejando en el olvido las obras que en sus museos se exhibe, pues afirma, “nadie quiere ir a ver una exposición, sino el propio edificio”.

Su arquitectura, dijo “es un gesto poético y transforma la ciudad”, su trabajo es puramente escultórico, por lo que afirma “los detractores de la gentrificación tendrán mucho que reclamarle”, ya que la mayoría de sus edificios “quedan supeditados al gesto poético”.

En Praga hay un edificio conocido como casa bailarina, y sobre su forma, se cuestiona el experto en cultura popular “eso de qué le sirve a los habitantes del edificio, eso no lo hace mejor”.

Entre los edificios más famosos del ahora fallecido arquitecto se encuentran:

Edificio IAC, en Nueva York, Estados Unidos

Museo Vitra del Diseño, en Weil am Rhein, Alemania

Weisman Art Museum, en Minneapolis, Estados Unidos

Todos ellos vinieron a revolucionar el urbanismo y la arquitectura contemporánea.

