Con saldo preliminar de dos heridos, nuevamente una pipa filial de Silza se ve involucrada en un siniestro gasero.

Una pipa de gas nuevamente ocasiona un grave accidente, en esta ocasión mientras suministraba gas al tanque de un domicilio ubicado en la calle Pisco 721 de la colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de autoridades no hubo lesionados, sin embargo, la hija de uno de los afectados, señaló como responsables de los hechos a la empresa Gasomático, de la cual el operador se dio a la fuga tras el incendio.

Equipos de emergencias atendieron una explosión y posterior incendio registrado en un inmueble ubicado en calle Pisco esq. Otavalo, col. Lindavista, @TuAlcaldiaGAM. Se tuvo afectación en una vivienda aledaña. No hubo lesionados. De manera preventiva se realizó la evacuación de 35… pic.twitter.com/D8uh5aEG5O — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 6, 2025

Según datos de la joven, el vehículo con placas LD-49260 y su mal estado habría sido lo que provocó el incendio que dejó pérdidas graves en dos domicilios, así como 2 personas lesionadas. Los propios vecinos del lugar han dado cuenta a medios de lo ocurrido y señalado que dicha pipa estaba en mal estado y que fue “mientras cagaba” cuando el fuego se extendió por todo el lugar.

¿Qué ocurrió durante el incendio en Lindavista?

Al menos 35 personas tuvieron que ser evacuadas debido al peligro que representaba la presencia de la pipa. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no han corroborado la versión de los vecinos de las dos casas dañadas.

TE PODRÍA INTERESAR: Situación tras explosión de pipa de gas en el puente de la concordia | PodCast

¿Qué antecedentes tienen las empresas involucradas?

Gasomático-Grupo Tomza vuelve de esta manera a ubicarse en el ojo público al tener como empresa filial de Silza, la responsable del siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia, en donde perdieron la vida 29 personas. En esta sección se integra una tercera mención de explosión de pipa, cumpliendo los criterios de posicionamiento.

Síguenos en Google News y encuentra más información