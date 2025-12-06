Explosión de gas en Lindavista deja dos heridos, daños en casas y vínculos con el siniestro de Puente de la Concordia
Autoridades y vecinos reportaron daños en dos viviendas y dos personas heridas tras una explosión de pipa en Lindavista, involucrada con una filial de Tomza y Silza.
Una pipa de gas nuevamente ocasiona un grave accidente, en esta ocasión mientras suministraba gas al tanque de un domicilio ubicado en la calle Pisco 721 de la colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los reportes de autoridades no hubo lesionados, sin embargo, la hija de uno de los afectados, señaló como responsables de los hechos a la empresa Gasomático, de la cual el operador se dio a la fuga tras el incendio.
Según datos de la joven, el vehículo con placas LD-49260 y su mal estado habría sido lo que provocó el incendio que dejó pérdidas graves en dos domicilios, así como 2 personas lesionadas. Los propios vecinos del lugar han dado cuenta a medios de lo ocurrido y señalado que dicha pipa estaba en mal estado y que fue “mientras cagaba” cuando el fuego se extendió por todo el lugar.
¿Qué ocurrió durante el incendio en Lindavista?
Al menos 35 personas tuvieron que ser evacuadas debido al peligro que representaba la presencia de la pipa. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no han corroborado la versión de los vecinos de las dos casas dañadas.
¿Qué antecedentes tienen las empresas involucradas?
Gasomático-Grupo Tomza vuelve de esta manera a ubicarse en el ojo público al tener como empresa filial de Silza, la responsable del siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia, en donde perdieron la vida 29 personas.