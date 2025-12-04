Estos son todos los países que tienen la entrada prohibida a Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump, sigue dando de qué hablar y es que recientemente anunciaron que cerca de 30 países tienen prohibida su entrada al país por razones de terrorismo. Es por eso que te dejamos qué habitantes de ciertas naciones no pueden entrar a Estados Unidos.

¿Qué países no pueden entrar a Estados Unidos?

El que ciertos habitantes de 30 países no puedan ingresar a Estados Unidos ha generado un eco en el mundo, pues Donald Trump sigue dando de qué hablar al implementar este tipo de políticas durante su segundo mandato.

Entre los habitantes de los países que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos se encuentran:

Afganistán

Birmania / Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

¿Qué implica este veto de viajes a Estados Unidos?

De acuerdo a fuentes cercanas a La Casa Blanca, se ha señalado que el gobierno estadounidense está considerando extender esa lista de prohibiciones pero, la medida va más allá. Y es que esto generaría un impacto en cuanto a la legalidad.

Es decir, como tal la orden viene desde arriba, sin embargo, esto genera que las prohbiciones de viaje sean reescritas varias veces por los desafíos legales que implica aprobarse este tipo de medidas en la Corte Suprema.

Asimismo, el enfoque principal es la seguridad, según palabras de la secretaria de seguridad Kristi Noem, quien menciona que “se tiene que recuperar la grandeza de Estados Unidos”.

¿A quiénes no aplica esta prohibición siendo de los países señalados?

La prohibición más reciente, anunciada en junio de 2025 fue supuestamente una respuesta a un ataque en el estado de Colorado. Sin embargo, la prohibición de los habitantes de ciertos países no aplica cuando son deportistas, por ejemplo, futbolistas clasificados para el Mundial de 2026.

Tampoco aplica para atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o el personal diplomático de los países afectados.