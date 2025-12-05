Paco Amoroso y Loreto Peralta son vistos juntos, surgen rumores de romance | VIDEO

Loreto Peralta y Paco Amoroso fueron vistos juntos en calles de la Ciudad de México. Imagen generada con Canva.

Hace unos días, el cantante Paco Amoroso y la actriz Loreto Peralta fueron vistos caminando muy juntitos por calles de la colonia Roma, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México. La presencia de ambos para sorpresa de sus millones de fans, no llamó la atención.

De acuerdo con testigos, los artistas caminaban conversando de manera cercana, sin prisa y con total naturalidad. Ninguno ha emitido declaraciones sobre el encuentro, por lo que se desconoce si se trató de una reunión de trabajo, una salida amistosa o simplemente una coincidencia.

La Roma, conocida por su ambiente cultural y cafés concurridos, es un punto habitual para celebridades que buscan espacios relajados lejos de la formalidad de eventos públicos.

Paco Amoroso continúa desarrollando proyectos musicales en México, mientras que Loreto Peralta mantiene una agenda activa en producciones audiovisuales. Su presencia conjunta generó comentarios en redes sobre un posible romance, aunque hasta el momento no existe información confirmada sobre una relación personal.

El avistamiento ha provocado especulación, pero especialistas señalan que las figuras públicas suelen coincidir en este tipo de zonas por su ambiente creativo.