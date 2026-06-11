¿Vienes al Mundial? Esta es la guía definitiva para disfrutar la Ciudad de México

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Ciudad de México está lista para convertirse, una vez más, en el centro de atención del planeta. La capital mexicana no sólo abrirá sus puertas a los aficionados que llegarán para vivir la pasión del futbol; también les ofrecerá una experiencia llena de historia, sabores y rincones inolvidables.

Para quienes visitan la ciudad por primera vez, recorrerla puede parecer un desafío. Sin embargo, detrás de su ritmo acelerado se esconden algunos de los sitios más emblemáticos del país, capaces de enamorar a cualquier viajero.

Centro Histórico: el corazón de la capital

El recorrido obligado comienza en el Centro Histórico. Entre calles llenas de arquitectura colonial y edificios centenarios, los visitantes pueden admirar la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y la imponencia del Palacio Nacional.

A unos pasos se encuentra la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo, uno de los espacios públicos más grandes del mundo y escenario frecuente de eventos culturales, conciertos y celebraciones masivas.

Palacio de Bellas Artes, CDMX / Maria Swärd Ampliar

Caminar por esta zona es sumergirse en siglos de historia mientras se descubre la esencia de la capital mexicana.

Además, el Fan Fest tendrá lugar en el Zócalo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, donde se podrá disfrutar de conciertos en vivo, presentaciones culturales, actividades interactivas, experiencias gastronómicas y más. Sin duda un evento imperdible.

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Chapultepec: naturaleza y cultura en un mismo lugar

Cuando el bullicio urbano pide una pausa, el Bosque de Chapultepec aparece como el refugio perfecto. Considerado uno de los parques urbanos más importantes del mundo, ofrece extensas áreas verdes ideales para descansar o realizar actividades al aire libre.

Bosque de Chapultepec, CDMX / Sergio Mendoza Hochmann Ampliar

Dentro de este espacio también se ubican algunos de los museos más importantes del país, convirtiéndolo en una parada imprescindible para quienes buscan complementar el viaje futbolero con una dosis de arte e historia.

Coyoacán: tradición y encanto bohemio

Al sur de la ciudad, Coyoacán conserva una atmósfera distinta. Sus calles empedradas, plazas arboladas y cafeterías invitan a recorrer el barrio sin prisas.

Centro de Coyoacán, CDMX / NekomuraKatsuo Ampliar

El ambiente artístico y tradicional que caracteriza a esta alcaldía permite a los visitantes descubrir otra cara de la capital: más íntima, tranquila y profundamente ligada a la identidad mexicana.

Es también el lugar ideal para probar antojitos típicos, comprar artesanías y disfrutar de espectáculos callejeros.

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Xochimilco: fiesta sobre el agua

Para quienes buscan diversión, pocos lugares representan mejor el espíritu festivo de la Ciudad de México que Xochimilco.

Xochimilco, CDMX / Gabriel Mello Ampliar

Sus famosas trajineras ofrecen paseos coloridos entre canales históricos acompañados de música, comida y convivencia. Grupos de amigos, familias y aficionados de distintas nacionalidades encontrarán aquí una experiencia única que difícilmente olvidarán.

Una ciudad que juega su propio partido

Durante el Mundial, la Ciudad de México demostrará que su mayor fortaleza va mucho más allá de los estadios. Cada barrio, museo y plaza forman parte de una metrópoli diversa y vibrante que sabe recibir a quienes la visitan.

Porque venir al Mundial no significa únicamente asistir a un partido; significa descubrir una ciudad capaz de conquistar a millones de personas con su historia, su gastronomía y la calidez de su gente.