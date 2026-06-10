Taylor Lautner revela que será papá de una niña y conmueve a sus seguidores

La familia Lautner está lista para recibir a una nueva integrante. Taylor Lautner, recordado mundialmente por interpretar a Jacob Black en la saga Crepúsculo, emocionó a millones de seguidores al revelar el sexo de su primer bebé junto a su esposa, Tay Lautner.

La noticia fue compartida a través de un video publicado en redes sociales, donde la pareja decidió abrir una ventana a uno de los momentos más íntimos y especiales de su vida: descubrir si se convertirían en padres de un niño o una niña.

Una reacción llena de emoción

Taylor Lautner no pudo contener su entusiasmo. Apenas conoció la noticia, abrazó a su esposa mientras repetía incrédulo que finalmente lo habían logrado.

Más tarde, el actor compartió en sus historias de Instagram que convertirse en padre de una niña era uno de sus mayores sueños. Explicó que ha estado rodeado de mujeres importantes durante toda su vida, desde su madre y su hermana hasta su esposa, por lo que la idea de ser un “girl dad” le llenó el corazón de felicidad.

“Siempre soñé con esto”, expresó el actor — Taylor Lautner

La espera de su primer bebé

La pareja anunció el embarazo en marzo de este año con una serie de fotografías donde Tay presumía su pancita mientras Taylor la abrazaba con evidente emoción.

Desde entonces, ambos han compartido algunos detalles sobre esta nueva etapa. Tay Lautner, quien también es creadora de contenido y conductora del podcast The Squeeze, ha hablado abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante el embarazo.

Incluso reconoció que atravesó momentos de inseguridad relacionados con la transformación de su cuerpo, una experiencia con la que muchas mujeres se han identificado.

Taylor Lautner espera su primer bebé Ampliar

Una historia de amor que comenzó lejos de Hollywood

Taylor y Tay iniciaron su relación en 2018 y, tras varios años de noviazgo, se casaron en noviembre de 2022. Su historia llamó la atención del público debido a que ambos comparten el mismo nombre y apellido, después de que ella adoptara el apellido Lautner tras la boda.

Desde entonces, han construido una imagen cercana y auténtica ante sus seguidores, quienes han acompañado cada uno de sus pasos como pareja.

Ahora, esa historia suma un nuevo capítulo con la llegada de su primera hija.

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La emoción de una nueva etapa

Lejos de los reflectores de Hollywood y de los recuerdos de su época como uno de los galanes juveniles más populares del cine, Taylor Lautner vive uno de los papeles más importantes de su vida: el de convertirse en padre.

Con una niña en camino y el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo, el actor y su esposa se preparan para recibir a la nueva integrante de su familia, convencidos de que la aventura más emocionante apenas está por comenzar.