Exportaciones mexicanas alcanzan récord histórico y refuerzan llamado a proteger el T-MEC

Cámaras de comercio llaman a la protección del T-MEC, tras cifras récord de exportaciones a EE.UU. / Vithun Khamsong

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron en abril un récord histórico al registrar ventas por 50 mil 692 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento anual de 21.1 por ciento y consolida al país como uno de los principales socios comerciales de Norteamérica.

Ante este resultado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) hizo un llamado a fortalecer y defender el T-MEC, ante las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de no renovar el acuerdo comercial.

Récord de exportaciones impulsa el comercio exterior

La organización empresarial señaló que el desempeño exportador confirma la capacidad productiva, logística, industrial y comercial de México; sin embargo, advirtió que este liderazgo requiere certeza jurídica y estabilidad para mantener el flujo de inversiones y el crecimiento económico.

De acuerdo con la Confederación, si los tres países no acuerdan extender el T-MEC por 16 años adicionales, el tratado entraría en una etapa de revisiones anuales durante una década, escenario que podría afectar decisiones de inversión, cadenas de suministro , logística y planeación empresarial.

“El récord exportador demuestra que México tiene fuerza para sentarse en la mesa. Pero esa fuerza debe traducirse en certeza para quienes producen, transportan, venden, atienden clientes y sostienen empleos desde cada municipio”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

El organismo destacó que los negocios familiares serían uno de los sectores más sensibles ante cualquier escenario de incertidumbre comercial, debido a su participación en las cadenas de valor, servicios, transporte, proveeduría y comercio vinculados al mercado estadounidense.

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T-MEC y certidumbre para mantener el crecimiento

Asimismo, llamó a reforzar la coordinación binacional mediante mejoras en infraestructura fronteriza, simplificación de trámites, vigilancia sanitaria y mecanismos que permitan dar certidumbre a los sectores productivos.

CONCANACO SERVYTUR recordó que cuenta con 52 cámaras de comercio en la frontera norte del país , donde diariamente miles de empresas, comercios, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios participan en la dinámica económica entre México y Estados Unidos.

La Confederación subrayó que la reciente firma de un memorando de entendimiento con la ciudad de El Paso, Texas, contribuirá a fortalecer la cooperación empresarial y comercial entre ambos países.

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El organismo empresarial sostuvo que la revisión del T-MEC debe enfocarse en fortalecer la competitividad de Norteamérica y brindar estabilidad a las empresas que generan empleo y crecimiento económico en ambos lados de la frontera. Las Exportaciones México continúan siendo un factor relevante para la integración comercial regional, mientras que la estabilidad del T-MEC resulta clave para mantener el dinamismo de las Exportaciones México y la confianza de los sectores productivos.

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