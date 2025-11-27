“Claudia Sheinbaum es presidenta ilegítima porque ganó gracias a AMLO”: Claudio X. González

“Claudia Sheinbaum es presidenta ilegitima porque ganó gracias a Andrés Manuel López Obrador, y al rompimiento de todas las reglas constitucionales y legales en nuestro país”, así lo declaró el empresario Claudio X. González, en entrevista con Enrique Hernández Alcázar.

En la cabina de Así las Cosas PM, el activista afirma que ha bajado estrepitosamente la popularidad de la presidenta, al contar ahora con el 41% de aprobación y el 59% de desaprobación en la encuesta internacional que utilizaba el tabasqueño, para presumir su popularidad.

Destacó también que la figura d López Obrador está muy golpeada por los escándalos que han protagonizado José Ramón y “Andy” López Beltrán, hijos del expresidente; así como por los casos de huachicol fiscal, y por el grupo delictivo de ‘La Barredora’, con el que presuntamente está ligado su amigo Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado.

“Nos damos cuenta ahora del nivel de deshonestidad del presidente López Obrador y de su familia. No recuerdo de escándalos de hijos de un presidente como los de López Obrador (…) yo creo que se están pensando el tema de la revocación, si adelantarla al 27, porque ya se pusieron nerviosos de que el ánimo ha cambiado en nuestro país, porque este gobierno se ha estrellado con la realidad y con su propia corrupción, soberbia e ineptitud”

X. González ha sido catalogado por el Gobierno de la Cuarta Transformación, de ser su enemigo público número uno y “jefe máximo de la mafia del poder”, además lo acusaron de orquestar las pasadas marchas de la Generación Z en la Ciudad de México. Sin embargo, él no se considera su enemigo y recuerda que a todos los gobiernos anteriores, los ha criticado por igual.

“Yo no me considero así. Yo tengo principios, yo tengo convicciones, soy un demócrata, soy liberal, y ellos van en contra de la democracia y la libertad. Y en ese sentido yo me pronuncio de lo que veo que está mal, y ellos dentro de su maquinaria de propaganda, tienen esta lógica de denostar, de calumniar, de atacar a quienes disienten de ellos”, dijo.

En el contexto de la pasada marcha de la Generación Z, el activista acusó al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, de haber boicoteado y reventado la protesta, enviando a los encapuchados del bloque negro.

El empresario asegura que mientras el Gobierno no se responsabilice de resolver los problemas del país, él seguirá criticando, y ellos calumniándolo.

Claudio X. González señaló que Morena es la peor versión del PRI, al tener una visión de pro-Cuba, pro-Nicaragua y pro-Venezuela, al querer concentrar el poder, un gobierno autoritario y un partido hegemónico.

Andrés Manuel López Obrador mostró una recopilación de videos sobre las declaraciones del empresario Claudio X González y de sus declaraciones sobre el magisterio durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional Ampliar

