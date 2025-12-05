Comercio organizado CDMX crecerá 34% pese a vaivenes políticos y económicos: Canaco-Servitur

La 4ª edición de Expo Mujer busca visibilizar la participación de las mujeres en los sectores público y privado, y fortalecer la conciencia de género para impulsar el desarrollo económico y social.

El comercio organizado CDMX cerrará el año con un crecimiento del 34%, pese a los vaivenes económicos y políticos de 2025, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Servytur CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco.

Entrevistado tras inaugurar la 4ª edición de la Expo Mujer, que se realiza el 5 y 6 de diciembre en la Expo Reforma, el dirigente aseguró que el desempeño del sector ayudará a que el PIB nacional aumente de 0.03% a 0.05%.

El presidente de la (Canaco Servytur CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, celebró el crecimiento del comercio organizado al cierre de este 2025. Ampliar

¿Qué impulsa el crecimiento del comercio en la capital?

Gutiérrez Camposeco destacó que la temporada navideña, junto con los buenos resultados del Buen Fin, fueron determinantes para alcanzar una expansión del 34% en ventas.“Cerramos con muy buena expectativa el año; el Buen Fin nos fue muy bien. Vamos a cerrar con una etapa de ventas muy importante, lo que representará ayudar para que el crecimiento del producto interno bruto del país del 0.03 por lo menos suba al 0.05%”, afirmó.

¿La concentración en el Centro Histórico afectará al comercio?

Ante la movilización convocada por Morena para conmemorar seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de Claudia Sheinbaum, que implicará cierres viales y presencia de autobuses, el presidente de Canaco consideró que los comerciantes están preparados.“Ya nos la sabemos. Regularmente, hay 1,700 comercios desde el Ángel hasta el Zócalo y, bueno, pues ahí es dejar otra vez de vender porque se tiene qué. Pero esta concentración es distinta; no esperamos violencia ni actos indebidos, así que muchos comercios estarán abiertos”, sostuvo.

Expo Mujer: ¿cuál es su relevancia económica y social?

La 4ª edición de Expo Mujer busca visibilizar la participación de las mujeres en los sectores público y privado, y fortalecer la conciencia de género para impulsar el desarrollo económico y social.En México existen 6.8 millones de empresarias que sostienen negocios familiares y mipymes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

Durante los dos días del evento se instalaron 112 stands de mujeres emprendedoras que ofrecerán productos orientados a generar ingresos para ellas, sus familias y sus trabajadores.

