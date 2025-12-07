El lunes 8 de diciembre, SAT publicará la lista de ganadores del Sorteo del Buen Fin

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el Sorteo del Buen Fin 2025 se llevó a cabo el 5 de diciembre, uno de los eventos más esperados por millones de consumidores que realizaron compras con tarjetas bancarias. La expectativa es alta porque este sorteo, que cada año, reparte grandes premios y reembolsos.

Pero la fecha más importante para los participantes es el lunes 8 de diciembre, día en que el SAT publicará la lista oficial de ganadores. Desde entonces, cualquier consumidor podrá consultar si su compra resultó seleccionada.

Para facilitar el proceso, la autoridad fiscal habilitará un apartado especial en su página web donde los usuarios solo necesitarán ingresar datos básicos para verificar su estatus.

¿Cuándo entregarán los premios del Sorteo del Buen Fin?

De acuerdo con información oficial del SAT, los premios deberán entregarse antes del 6 de enero de 2026, por lo que los bancos y comercios participantes tendrán el compromiso de depositar los reembolsos o entregar los montos correspondientes antes de esa fecha.

Este punto es clave para los usuarios, ya que muchas personas esperan estos incentivos como alivio económico en la temporada decembrina.

Cómo consultar si ganaste: guía rápida

Ingresa al portal oficial del SAT. Busca el apartado “Sorteo del Buen Fin”. Introduce la información solicitada: fecha de compra, banco emisor o número de operación. Verifica si tu transacción aparece entre las ganadoras.

El SAT ha destacado que este ejercicio fomenta la formalidad y el uso de pagos digitales. Para los comercios, representa un impulso directo en ventas; para los consumidores, la posibilidad de recibir dinero de vuelta por compras ya realizadas.