Manifestantes piden que Palestina sea invitado especial de la FIL de Guadalajara

A grito de “no es una guerra, es un genocidio”, este miércoles un grupo de manifestantes en pro de Palestina, se hicieron presentes en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, para alzar la voz y pedir que se tome en cuenta al pueblo de esta nación en este importante evento.

Con banderas y cartulinas en mano, alrededor de 50 personas, pidieron a la FIL tenga como invitada de honor a dicha nación además de insistir que el Gobierno de México, debe hacer su parte.

Es Armando Bañuelos del Comité de Solidaridad de Palestina en Guadalajara.

“Lo que estamos pidiendo; primero al gobierno de México que rompa relaciones con Israel, porque no podemos tener una relación normal con un estado acusado de genocidio por la corte penal internacional y que su líder está con órdenes de aprehensión a nivel mundial y hacen como si no hubiera pasado nada, si ha pasado algo muy grave, y estamos pidiendo que rompa relaciones México con Israel. Y otra cosa que estabas pidiendo aquí a la feria internacional del libro es que se invite a Palestina con invitado honor a la a una edición proximal, ya sabemos que es muy difícil que sea el próximo año, porque ya quieren programado, pero en una edición próxima quisiéramos a Palestina con invitado honor a la feria internacional del libro de Guadalajara”.

Explicó que ya se envió desde el año pasado un oficio escrito además de tener una solicitud con 45 mil firmas de 130 mil que se piden, eso sí aclaró no hay partidos políticos afiliados.

Armando Bañuelos aclaró que en la FIL, no tuvieron problema alguno para hacer su manifestación .

“Lo platicamos, hay un protocolo mínimo de seguridad para todos, asistentes y participantes, primero que es una manifestación pacífica, que no que no venimos agredir, no venimos a violentar, no venimos a hacer absolutamente a obstaculizar absolutamente nada en las actividades de la feria internacional del libro pagamos nuestro acceso. Tenemos un mismo derecho de todos a expresarlo libremente y más un espacio que le corresponde administrar a la universidad de Guadalajara, que es nuestra alma materna, la universidad pública más importante del estado”.

Comentó que la iniciativa ciudadana reunirá firmas desde este miércoles al próximo domingo