Librerías piden al Congreso aprobar tasa cero para fortalecer al sector

Edición 39 de la Feria Internacional del Libro De Guadalajara , que se lleva a cabo en la Expo Guadalajara. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Representantes de librerías en México, urgieron al Congreso, aprobar la iniciativa para aplicar tasa cero sobre el Impuesto al Valor Agregado con el fin de fortalecer a pequeñas y medianas librerías, mientras las grandes puedan expandirse.

En conferencia de prensa desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Gerardo Jaramillo, director de la Asociación de Librerías de México, calificó este proyecto como un elemento democrático para la sobrevivencia de los puntos de venta que existen en el pais.

“La tasa cero sería el elemento más democrático que tienen las librerías para compensar y para poder acreditar el IVA y poder tener una sobrevivencia, una permanencia y una ampliación y bueno lo que pretende básicamente el el estudio es demostrar; tener argumentos para llegar con los legisladores y con la Cámara de Diputados y con la cámara de Senadores a reforzar una iniciativa de ley que introdujeron este año el senador Javier Corral, la senadora Beatriz Mujica y la senadora Susana Harp, que está aprobada y puede ser botada y autorizada en el siguiente periodo legislativo de septiembre”.

Récord que actualmente la iniciativa se encuentra en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, por lo que insistió, existe confianza y necesidad que se materialice el próximo años.

“La taza cero lo que pretende básicamente es que al igual que la producción del libro que no tiene IVA y que puede ser compensado por los editores, los libros fueron acreditar el IVA y al final del año lo puedan puedan obtener beneficios. El estudio marca una tendencia en la que, si se acreditara ese IVA por cada librería cada librería podría tener al final del año un promedio de 150,000 pesos que a la librería chica le permitiría, pagar renta, servicios, software y a la librería mediana consolidarse y a la librería grande expandirse”.

Recordó que el proyecto ha sido impulsado desde 2017

Síguenos en Google News y encuentra más información