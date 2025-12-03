Tenemos un primer vistazo a 28 Years Later: Bone Temple

Sony Pictures ha liberado el primer adelanto impactante para “28 Years Later: The Bone Temple” (o Exterminio: El Templo de Huesos), que revela una continuación directa de los eventos de 28 Years Later y promete un giro radical en la saga.

¿ Qué nos revela y que nos oculta el tráiler?

El tráiler abre nos muestra al Dr. Ian Kelson , interpretado por Ralph Fiennes confrontando a Jimmy Crystal, Jack O’Connell, abriednocon la línea “Este es un monumento a los muertos” en un diálogo cargado de tensión que subraya el duelo central entre estos dos antagonistas. Spike (Alfie Williams), nuestro joven protagonista de la cinta anterior, queda atrapado en la red oscura de Jimmy y sus seguidores, transformando un encuentro casual en una pesadilla de la que tiene poca o nula idea. Pese a que esta confirmada la participación de Cillian Murphy en esta entrega, no tenemos rastro de él en este avance.

Con secuencias que destacan la maldad de lo que queda de la humanidad, sobre el horror sobrenatural, el tráiler genera anticipación por cómo esta entrega volteará de cabeza el universo creado por Boyle y Garland, prometiendo un caos sangriento que profundiza en la naturaleza del mal.

Danny Boyle y su regalo al género

El subgénero de los zombies tal como lo conocemos en el cine contemporáneo debe gran parte de su vitalidad y evolución a la icónica cinta 28 Days Later estrenada hace más de dos décadas. Esta película, dirigida por Danny Boyle, irrumpió en la escena cinematográfica a principios de los 2000 como un aire fresco para un subgénero que había caído en la repetición y el estancamiento.

Boyle con su visión innovadora, transformó las narrativas tradicionales de muertos vivientes en una exploración cruda y visceral del apocalipsis, enfatizando no solo la amenaza física de los infectados por el virus de la rabia, sino también el colapso social y moral de la humanidad. Su enfoque dinámico, con secuencias de cámara en mano y un ritmo frenético, revitalizó el terror, influyendo en producciones posteriores como “The Walking Dead” o “World War Z”, y estableciendo un estándar que ha permeado el cine de horror global. Como figura central de esta franquicia, Boyle no solo dirigió la original, sino que ha mantenido un rol pivotal como productor ejecutivo en todas las entregas, asegurando una continuidad creativa que ha mantenido viva su esencia disruptiva durante más de 20 años.

El Regreso Triunfal en 2025

A comienzos de 2025, Boyle regresó al universo que ayudó a crear, dirigiendo “28 Years Later” (o “Exterminio: La Evolución”), la tercera entrega cronológica de la saga y la primera de una nueva trilogía planeada. Esta película, que llegó tras casi 25 años de espera desde la original, no solo honró el legado de Boyle y su coescritor Alex Garland, sino que lo expandió con una mezcla de comentario sociopolítico y horror visceral, elementos que hicieron famosa la franquicia desde sus inicios.

Rodada de manera simultánea con su secuela directa, “The Bone Temple”, la producción representó una apuesta audaz por parte de Sony Pictures, capturando la atención inmediata del público y la crítica. Con un estreno que coincidió con un año excepcionalmente prolífico para el cine de terror incluyendo éxitos como “Sinners”, “Weapons”, “El Conjuro 4″ o “Black Phone 2″, “28 Years Later” se posicionó como uno de los pilares de 2025, donde el horror no solo entretuvo, sino que reflexionó sobre temas contemporáneos como la inhumanidad post-pandemia y la fragilidad de la civilización. Consolidando a Boyle como un arquitecto indispensable del terror moderno y demostrando que, incluso en 2025, las historias de supervivencia pueden seguir siendo tan relevantes y aterradoras como en su origen.

Los rostros de esta fase del fin de la civilización

El reparto de “The Bone Temple” combina veteranos de la franquicia con talentos emergentes, asegurando una dinámica rica y multifacética. Ralph Fiennes regresa como el Dr. Ian Kelson, ahora en un rol expandido y central, donde su convicción en tratar el virus de la rabia lo lleva a una relación impactante con consecuencias fuera del caído Reino Unido Jack O’Connell como Sir Lord Jimmy Crystal, el líder psicótico de un culto que pasa del cameo final de la entrega anterior al epicentro de la acción, conectando con el caso de Jimmy Saville en la vida real, un capítulo muy oscuro en la televisión y la cultura británica.

Alfie Williams retoma su papel como Spike, el talentoso joven protagonista de la cinta anterior, mientras Aaron Taylor-Johnson vuelve como su padre, Jamie. El regreso más esperado es el de Cillian Murphy como Jim, protagonista de la primera entrega, ausente por más de dos décadas; su participación, descrita por Boyle como una “introducción muy satisfactoria” en un corte preliminar, se mantiene bajo estrictos secretos, pero se anticipa que jugará un rol mayor en la franquicia, ya que esta entrega fungirá como la segunda parte de una trilogía.

Nia DaCosta al Mando: no había nadie mas más para el trabajo

Aunque Danny Boyle no dirige “28 Years Later: The Bone Temple", una decisión impulsada por restricciones de tiempo para rodar las dos películas de la trilogía de manera consecutiva, razones financieras y de disponibilidad de actores, su influencia permanece. En su lugar, Nia DaCosta toma las riendas, expandiendo el mundo de Boyle y Garland.

DaCosta, cuya selección diversifica el equipo creativo tradicionalmente masculino de la franquicia como Boyle admitió en una entrevista con IndieWire, rompiendo el “boys’ club” con su determinación y encanto, ha generado confianza inicial a pesar de precedentes mixtos. Su antecesora, “28 Weeks Later” dirigida por Juan Carlos Fresnadillo en 2007, fue criticada por imitar en exceso el estilo de Boyle, resultando en el puntaje más bajo de la serie de cintas. Sin embargo, el tráiler de “The Bone Temple” disipa preocupaciones, mostrando una continuación fluida que explora personajes con mayor profundidad y expande el lore a un punto lógico dentro del universo. Garland regresa como guionista, Boyle y Murphy como productores ejecutivos. Esta elección no solo inyecta frescura, sino que valida la madurez de la franquicia, demostrando que, bajo la tutela de Boyle, nuevas voces pueden elevar el terror a niveles inéditos.

La Espera por el Templo de Huesos

Las expectativas son altísimas: no solo por el regreso de Murphy y el duelo entre Fiennes y O’Connell, por cómo DaCosta promete “voltear el mundo” de la saga.

2The Bone Temple" no solo continúa el legado de Boyle, sino que lo proyecta hacia un futuro donde la franquicia podría cementarse como un pilar eterno del cine de terror y en el subgénero de las cintas de zombies.

“28 Years Later: The Bone Temple” llega el 16 de enero de 2026, prometiendo superar a su predecesora , con Boyle planeando dirigir la tercera y final entrega, sujeta a financiamiento pero respaldada por el momentum actual.

