¿Lo Harías o No? El Elenco de “Me Late Que Sí” de Netflix revela los secretos de su fraude en este episodio de De Estreno

El equipo de De Estreno recibió a los protagonistas de la esperada serie “Me Late Que Sí”, que se estrena este 14 de noviembre y que aborda, con un toque de humor, un famoso fraude basado en hechos reales.

En una entrevista dinámica y reveladora, Alberto Guerra, Jero Medina, Christian Tappan y Aldo Escalante compartieron cómo exploraron la delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto. Los actores aseguraron que la serie es la excusa perfecta para contar la humanidad detrás de estos personajes y generar una discusión esencial sobre la fragilidad de la confianza en las instituciones, planteando la pregunta fundamental: “¿Tú lo harías o no?”

Alberto Guerra profundizó en su personaje, Luis Colejera, un hombre aparentemente bueno cuya moral se tuerce ante la incapacidad de ver lo positivo en su vida, mientras que Christian Tappan confesó haber disfrutado dar vida al antagonista que utiliza la manipulación y la corrupción, elementos externos que, como en la vida real, acorralan a muchos para tomar decisiones desesperadas.

Por su parte, Jero Medina y Aldo Escalante, quienes interpretan a los hermanos Velasco, revelaron cómo la serie utiliza su ambición superficial por la “definición del éxito” para convertirlos en el eslabón más impulsivo y quizás más peligroso de la operación. Este dramedy está puesto para que la audiencia se sumerja en la gravedad del delito sin dejar de lado los toques de humor e ironía que hacen la trama adictiva.

