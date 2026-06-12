Una fiesta para todos: los famosos que acompañaron la histórica inauguración del Mundial 2026

La fiesta del Mundial 2026 convirtió a la Ciudad de México en el epicentro del fútbol internacional. Mientras millones de personas seguían la ceremonia desde sus pantallas, dentro del estadio también se vivía otro espectáculo: el desfile de celebridades que no quisieron perderse el momento histórico en el que México volvió a abrir una Copa del Mundo.

Entre selfies, saludos a la afición y rostros llenos de emoción, varias figuras del entretenimiento mexicano se dejaron ver disfrutando del ambiente que marcó el inicio de una edición inédita del torneo.

Carlos Rivera, orgullo tlaxcalteca en las gradas

El cantante Carlos Rivera fue uno de los famosos más ovacionados por los asistentes. Vestido con un look relajado y con una gran sonrisa, el intérprete compartió la emoción de formar parte de un evento que quedará grabado en la historia del deporte mexicano.

Su presencia recordó la estrecha relación entre la música y el fútbol, dos pasiones capaces de unir generaciones enteras.

Carlos Rivera en el Mundial 2026. Ampliar

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Canelo Álvarez, el campeón que cambió los guantes por el balón

Acostumbrado a protagonizar grandes noches deportivas, Saúl “Canelo” Álvarez disfrutó esta vez desde las tribunas. El boxeador mexicano fue uno de los invitados más buscados por los aficionados, quienes aprovecharon cualquier oportunidad para saludarlo o pedirle una fotografía.

El tapatío demostró que, más allá del ring, comparte con millones de mexicanos la pasión por el fútbol.

Canelo Álvarez en el Mundial 2026. (Photo by Katelyn Mulcahy - FIFA/FIFA via Getty Images) / Katelyn Mulcahy - FIFA Ampliar

Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Medina, talento mexicano presente

El cine y la televisión también estuvieron representados. Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Medina acudieron al encuentro inaugural y fueron captados disfrutando cada detalle del espectáculo.

Ambos actores se mostraron cercanos con el público y celebraron la oportunidad de presenciar un acontecimiento que pocas generaciones tienen la fortuna de vivir en su propio país.

Luis Gerardo Mendez, Karla Souza and Juan Pablo Medina en el Mundial 2026. (Photo by Toya Sarno Jordan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Toya Sarno Jordan - FIFA Ampliar

Memo Villegas llevó el humor a la fiesta mundialista

El actor y comediante Memo Villegas también formó parte de la lista de invitados especiales. Reconocido por su carisma y sentido del humor, se sumó al ambiente festivo que predominó durante toda la jornada.

Su presencia recordó que el Mundial es mucho más que noventa minutos de juego: es una celebración cultural y social.

Memo Villegas en el Mundial 2026 Ampliar

Javier Ibarreche, la voz de las nuevas generaciones

El creador de contenido Javier Ibarreche, famoso por sus reseñas y comentarios llenos de ingenio, representó a una nueva generación de figuras digitales que hoy tienen un lugar importante en los grandes eventos.

Su asistencia reflejó cómo el Mundial también se vive y se comparte a través de las redes sociales.

Javier Ibarreche en el Mundial 2026 Ampliar

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Abelito y Aldo de Nigris, dos de los invitados más inesperados

Entre las apariciones que más llamaron la atención destacó la de Abelito y Aldo de Nigris. Su presencia sorprendió a muchos aficionados y generó reacciones inmediatas entre quienes seguían de cerca cada detalle de la inauguración.

En una noche llena de estrellas, su participación confirmó que el fútbol tiene espacio para personalidades de todos los ámbitos.

Aldo de Nigris y Abelito en el Mundial 2026 Ampliar

La inauguración del Mundial 2026 dejó claro que el balón puede reunir a deportistas, artistas, actores e influencers bajo una misma emoción. Durante unas horas, las diferencias desaparecieron y todos compartieron el mismo papel: el de aficionados que celebraban el regreso de la máxima fiesta del fútbol a territorio mexicano.