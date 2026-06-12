Una fiesta para todos: los famosos que acompañaron la histórica inauguración del Mundial 2026
La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México no solo reunió a miles de aficionados y estrellas de la música. Entre las gradas del Estadio Ciudad de México también desfilaron actores, cantantes, creadores de contenido y figuras del deporte que se sumaron a la fiesta futbolera más importante del planeta
La fiesta del Mundial 2026 convirtió a la Ciudad de México en el epicentro del fútbol internacional. Mientras millones de personas seguían la ceremonia desde sus pantallas, dentro del estadio también se vivía otro espectáculo: el desfile de celebridades que no quisieron perderse el momento histórico en el que México volvió a abrir una Copa del Mundo.
Entre selfies, saludos a la afición y rostros llenos de emoción, varias figuras del entretenimiento mexicano se dejaron ver disfrutando del ambiente que marcó el inicio de una edición inédita del torneo.
Carlos Rivera, orgullo tlaxcalteca en las gradas
El cantante Carlos Rivera fue uno de los famosos más ovacionados por los asistentes. Vestido con un look relajado y con una gran sonrisa, el intérprete compartió la emoción de formar parte de un evento que quedará grabado en la historia del deporte mexicano.
Su presencia recordó la estrecha relación entre la música y el fútbol, dos pasiones capaces de unir generaciones enteras.
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Canelo Álvarez, el campeón que cambió los guantes por el balón
Acostumbrado a protagonizar grandes noches deportivas, Saúl “Canelo” Álvarez disfrutó esta vez desde las tribunas. El boxeador mexicano fue uno de los invitados más buscados por los aficionados, quienes aprovecharon cualquier oportunidad para saludarlo o pedirle una fotografía.
El tapatío demostró que, más allá del ring, comparte con millones de mexicanos la pasión por el fútbol.
Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Medina, talento mexicano presente
El cine y la televisión también estuvieron representados. Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Medina acudieron al encuentro inaugural y fueron captados disfrutando cada detalle del espectáculo.
Ambos actores se mostraron cercanos con el público y celebraron la oportunidad de presenciar un acontecimiento que pocas generaciones tienen la fortuna de vivir en su propio país.
Memo Villegas llevó el humor a la fiesta mundialista
El actor y comediante Memo Villegas también formó parte de la lista de invitados especiales. Reconocido por su carisma y sentido del humor, se sumó al ambiente festivo que predominó durante toda la jornada.
Su presencia recordó que el Mundial es mucho más que noventa minutos de juego: es una celebración cultural y social.
Javier Ibarreche, la voz de las nuevas generaciones
El creador de contenido Javier Ibarreche, famoso por sus reseñas y comentarios llenos de ingenio, representó a una nueva generación de figuras digitales que hoy tienen un lugar importante en los grandes eventos.
Su asistencia reflejó cómo el Mundial también se vive y se comparte a través de las redes sociales.
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Abelito y Aldo de Nigris, dos de los invitados más inesperados
Entre las apariciones que más llamaron la atención destacó la de Abelito y Aldo de Nigris. Su presencia sorprendió a muchos aficionados y generó reacciones inmediatas entre quienes seguían de cerca cada detalle de la inauguración.
En una noche llena de estrellas, su participación confirmó que el fútbol tiene espacio para personalidades de todos los ámbitos.
La inauguración del Mundial 2026 dejó claro que el balón puede reunir a deportistas, artistas, actores e influencers bajo una misma emoción. Durante unas horas, las diferencias desaparecieron y todos compartieron el mismo papel: el de aficionados que celebraban el regreso de la máxima fiesta del fútbol a territorio mexicano.