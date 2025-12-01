;

Lo nuevo de Netflix, HBO, Disney, Apple y Prime Video para Diciembre 2025

Diciembre viene cargado de grandes estrenos: películas y series acompañadas de las dulces épocas navideñas, ¡Aquí te contamos los detalles!

Lo nuevo de Netflix, HBO, Disney, Apple y Prime Video para Diciembre 2025

Los episodios finales de Stranger Things y Welcome to Derry son tan solo una probadita de lo imponente que será este diciembre para el mundo del streaming, además de otros grandes estrenos que ya están en la puerta de la esquina.

A continuación te compartimos la lista con sus respectivas fechas de lo que se trata este diciembre.

NETFLIX

01 de diciembre

  • Trol 2
  • Revenant: El Renacido

02 de diciembre

  • Sean Combs: ajuste de cuentas

03 de diciembre

  • Con amor, Meghan: especial de Navidad
  • Aislados con la suegra
  • El secreto de santa

04 de diciembre

  • Los abandonados
  • Estado de fuga 1986

05 de diciembre

  • Dueños de Manhattan
  • El precio de una confesión
  • La Navidad en sus manos 2
  • Jay Kelly

09 de diciembre

  • Corazones rebeldes

10 de diciembre

  • Accidente temporada 2
  • Record of Ragnarok

18 de diciembre

  • Emily in Paris temporada 5

25 de diciembre

  • Stranger Things temporada 5 - Volumen 2
  • NFL: Lions vs. Vikings
  • NFL: Cowboys vs. Commanders 

31 de diciembre

  • Stranger Things temporada 5 - Episodio Final

HBO

01 de diciembre

  • Blade
  • Blade Runner
  • The Mask
  • Elf
  • El Guardaespaldas

07 de diciembre

  • Welcome To Derry - Temporada 1, episodio 7

12 de diciembre

  • Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso

14 de diciembre

  • Welcome To Derry - Temporada 1, episodio final

19 de diciembre

  • Una Batalla Tras Otra

20 de diciembre

  • Nosotros

22 de diciembre

  • Spider-Man: Un nuevo universo

24 de diciembre

  • Shrek para siempre
  • Spider-Man: Far From Home
  • Spider-Man: Homecoming
  • Spider-Man: No Way Home 

27 de diciembre

  • Spider-Man: Across the Multiverse

AMAZON PRIME VIDEO

02 de diciembre

  • Los Que Se Quedan

03 de diciembre

  • ¡Vaya Navidad!
  • Bullet Train

16 de diciembre

  • Joker: Folie à Deux
  • Fallout, segunda temporada

19 de diciembre

  • Autos, Mota y Rocanrol

22 de diciembre

  • Minecraft La Película

25 de diciembre

  • Bad Boys: Hasta la Muerte

26 de diciembre

  • 31 Minutos: La Película
  • El Buen Vecino

APPLE TV+

5 de diciembre

  • The First Snow of Fraggle Rock

12 de diciembre

  • F1: The Movie

13 de diciembre

  • A Charlie Brown Christmas

19 de diciembre

  • Born to be Wilde

26 de diciembre

  • Pluribus, final de temporada

DISNEY+

01 de diciembre

  • The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular
  • Disney’s A Christmas Carol (2009)
  • Gremlins
  • Mi Pobre Angelito
  • Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York

03 de diciembre

  • Miraculous: las aventuras de Ladybug, sexta temporada
  • Los Rose

5 de diciembre

  • El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!
  • Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts
  • ‘El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’

8 de diciembre

  • Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi, tercera temporada

10 de diciembre

  • Percy Jackson and the Olympians, segunda temporada

12 de diciembre

  • Taylor Swift: The End of an Era

14 de diciembre

  • Mad Men

17 de diciembre

  • ‘Canciones navideñas de Mickey y Minnie’

22 de diciembre

  • El maravillosamente extraño mundo de Gumball, segunda temporada

24 de diciembre

  • Made in Korea

25 de diciembre

  • Disney Parks Magical Christmas Day Parade

26 de diciembre

  • The Life of Chuck

31 de diciembre

  • Together

