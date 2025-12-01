Lo nuevo de Netflix, HBO, Disney, Apple y Prime Video para Diciembre 2025
Diciembre viene cargado de grandes estrenos: películas y series acompañadas de las dulces épocas navideñas, ¡Aquí te contamos los detalles!
Los episodios finales de Stranger Things y Welcome to Derry son tan solo una probadita de lo imponente que será este diciembre para el mundo del streaming, además de otros grandes estrenos que ya están en la puerta de la esquina.
A continuación te compartimos la lista con sus respectivas fechas de lo que se trata este diciembre.
NETFLIX
01 de diciembre
- Trol 2
- Revenant: El Renacido
02 de diciembre
- Sean Combs: ajuste de cuentas
03 de diciembre
- Con amor, Meghan: especial de Navidad
- Aislados con la suegra
- El secreto de santa
04 de diciembre
- Los abandonados
- Estado de fuga 1986
05 de diciembre
- Dueños de Manhattan
- El precio de una confesión
- La Navidad en sus manos 2
- Jay Kelly
09 de diciembre
- Corazones rebeldes
10 de diciembre
- Accidente temporada 2
- Record of Ragnarok
18 de diciembre
- Emily in Paris temporada 5
25 de diciembre
- Stranger Things temporada 5 - Volumen 2
- NFL: Lions vs. Vikings
- NFL: Cowboys vs. Commanders
31 de diciembre
- Stranger Things temporada 5 - Episodio Final
HBO
01 de diciembre
- Blade
- Blade Runner
- The Mask
- Elf
- El Guardaespaldas
07 de diciembre
- Welcome To Derry - Temporada 1, episodio 7
12 de diciembre
- Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso
14 de diciembre
- Welcome To Derry - Temporada 1, episodio final
19 de diciembre
- Una Batalla Tras Otra
20 de diciembre
- Nosotros
22 de diciembre
- Spider-Man: Un nuevo universo
24 de diciembre
- Shrek para siempre
- Spider-Man: Far From Home
- Spider-Man: Homecoming
- Spider-Man: No Way Home
27 de diciembre
- Spider-Man: Across the Multiverse
AMAZON PRIME VIDEO
02 de diciembre
- Los Que Se Quedan
03 de diciembre
- ¡Vaya Navidad!
- Bullet Train
16 de diciembre
- Joker: Folie à Deux
- Fallout, segunda temporada
19 de diciembre
- Autos, Mota y Rocanrol
22 de diciembre
- Minecraft La Película
25 de diciembre
- Bad Boys: Hasta la Muerte
26 de diciembre
- 31 Minutos: La Película
- El Buen Vecino
APPLE TV+
5 de diciembre
- The First Snow of Fraggle Rock
12 de diciembre
- F1: The Movie
13 de diciembre
- A Charlie Brown Christmas
19 de diciembre
- Born to be Wilde
26 de diciembre
- Pluribus, final de temporada
DISNEY+
01 de diciembre
- The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular
- Disney’s A Christmas Carol (2009)
- Gremlins
- Mi Pobre Angelito
- Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York
03 de diciembre
- Miraculous: las aventuras de Ladybug, sexta temporada
- Los Rose
5 de diciembre
- El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!
- Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts
- ‘El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’
8 de diciembre
- Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi, tercera temporada
10 de diciembre
- Percy Jackson and the Olympians, segunda temporada
12 de diciembre
- Taylor Swift: The End of an Era
14 de diciembre
- Mad Men
17 de diciembre
- ‘Canciones navideñas de Mickey y Minnie’
22 de diciembre
- El maravillosamente extraño mundo de Gumball, segunda temporada
24 de diciembre
- Made in Korea
25 de diciembre
- Disney Parks Magical Christmas Day Parade
26 de diciembre
- The Life of Chuck
31 de diciembre
- Together