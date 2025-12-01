Lo nuevo de Netflix, HBO, Disney, Apple y Prime Video para Diciembre 2025

Los episodios finales de Stranger Things y Welcome to Derry son tan solo una probadita de lo imponente que será este diciembre para el mundo del streaming, además de otros grandes estrenos que ya están en la puerta de la esquina.

A continuación te compartimos la lista con sus respectivas fechas de lo que se trata este diciembre.

NETFLIX

01 de diciembre

Trol 2

Revenant: El Renacido

02 de diciembre

Sean Combs: ajuste de cuentas

03 de diciembre

Con amor, Meghan: especial de Navidad

Aislados con la suegra

El secreto de santa

04 de diciembre

Los abandonados

Estado de fuga 1986

05 de diciembre

Dueños de Manhattan

El precio de una confesión

La Navidad en sus manos 2

Jay Kelly

09 de diciembre

Corazones rebeldes

10 de diciembre

Accidente temporada 2

Record of Ragnarok

18 de diciembre

Emily in Paris temporada 5

25 de diciembre

Stranger Things temporada 5 - Volumen 2

NFL: Lions vs. Vikings

NFL: Cowboys vs. Commanders

31 de diciembre

Stranger Things temporada 5 - Episodio Final

HBO

01 de diciembre

Blade

Blade Runner

The Mask

Elf

El Guardaespaldas

07 de diciembre

Welcome To Derry - Temporada 1, episodio 7

12 de diciembre

Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso

14 de diciembre

Welcome To Derry - Temporada 1, episodio final

19 de diciembre

Una Batalla Tras Otra

20 de diciembre

Nosotros

22 de diciembre

Spider-Man: Un nuevo universo

24 de diciembre

Shrek para siempre

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: No Way Home

27 de diciembre

Spider-Man: Across the Multiverse

AMAZON PRIME VIDEO

02 de diciembre

Los Que Se Quedan

03 de diciembre

¡Vaya Navidad!

Bullet Train

16 de diciembre

Joker: Folie à Deux

Fallout, segunda temporada

19 de diciembre

Autos, Mota y Rocanrol

22 de diciembre

Minecraft La Película

25 de diciembre

Bad Boys: Hasta la Muerte

26 de diciembre

31 Minutos: La Película

El Buen Vecino

APPLE TV+

5 de diciembre

The First Snow of Fraggle Rock

12 de diciembre

F1: The Movie

13 de diciembre

A Charlie Brown Christmas

19 de diciembre

Born to be Wilde

26 de diciembre

Pluribus, final de temporada

DISNEY+

01 de diciembre

The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular

Disney’s A Christmas Carol (2009)

Gremlins

Mi Pobre Angelito

Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York

03 de diciembre

Miraculous: las aventuras de Ladybug, sexta temporada

Los Rose

5 de diciembre

El Diario de Greg : ¡Esto es el colmo!

¡Esto es el colmo! Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts

‘El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’

8 de diciembre

Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi, tercera temporada

10 de diciembre

Percy Jackson and the Olympians, segunda temporada

12 de diciembre

Taylor Swift: The End of an Era

14 de diciembre

Mad Men

17 de diciembre

‘Canciones navideñas de Mickey y Minnie’

22 de diciembre

El maravillosamente extraño mundo de Gumball, segunda temporada

24 de diciembre

Made in Korea

25 de diciembre

Disney Parks Magical Christmas Day Parade

26 de diciembre

The Life of Chuck

31 de diciembre