Plant-Based: La dieta que realmente es sana y no daña el medio ambiente

Si ya estás en mood salud y te diste cuenta de que el siglo pasado se quedó con la dieta de la lechuga y el pollo a la plancha. El wellness no es una moda, es una filosofía de vida, y hoy te traemos el upgrade que tu cuerpo y el planeta están pidiendo a gritos: la Plant-Based Diet o Dieta Basada en Plantas.

Es por eso que Martha Debayle estuvo con Ilana y Sharon Ovadía, expertas de BIORESET LIFE en W Radio para que no explicara mejor este tema.

¿Qué es la Dieta Plant-Based?

Olvídate de las etiquetas extremas y del cliché de que solo comes tofu. Como nos explica Ilana Ovadía, Coach de salud certificada por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York (IIN), la dieta plant-based es un estilo de alimentaciónque se centra en el consumo de:

Verduras, frutas y leguminosas

Granos integrales

Nueces y semillas

“El punto no es la restricción, es el enfoque. Se trata de llenar tu plato con lo mejor que la naturaleza te da. Aunque en México ya el 9% de los adultos la siguen, necesitamos quitarle lo complicado y verla como una inversión a largo plazo," enfatizan las expertas.

Los 3 ‘Power Benefits’ que te harán cambiar hoy

Si la idea de vivir más te parece abstracta, aquí están los beneficios tangibles que esta dieta pone sobre la mesa:

Bye Bye, inflamación y kilos extra

El alto contenido de fibra y antioxidantes que hay en la comida vegetal ayuda a desinflamar tu intestino (¡ese segundo cerebro!). Esto se traduce en una mejor digestión, más energía y una pérdida de peso sostenible. No es una dieta mágica, es simplemente darle a tu cuerpo el combustible que está diseñado para usar.

Corazón y longevidad

Estudios demuestran que reducir o eliminar la carne roja y los lácteos disminuye significativamente los niveles de colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial. Esto se traduce directamente en un corazón más sano y un riesgo mucho menor de enfermedades crónicas. Es, literalmente, añadir años de calidad a tu vida.

Eres la heroína del planeta

Este es el bonus que te hace sentir fabulosa. Al optar por una alimentación basada en plantas, reduces drásticamente la huella de carbono asociada a la producción de carne. Menos agua, menos tierra, menos gases de efecto invernadero.Tu elección personal tiene un impacto ambiental monumental.

Si te picó la curiosidad y quieres un programa diseñado a tu medida, las expertas de BIORESET LIFE son las indicadas. Ellas te guían para que la transición sea fácil y, sobre todo, deliciosa.