;

  • 02 DIC 2025, Actualizado 20:29

Plant-Based: La dieta que realmente es sana y no daña el medio ambiente

Conoce los power benefits de la alimentación vegetal que ya sigue el 9% de los mexicanos

Plant-Based dieta

Plant-Based dieta / Kseniya Ovchinnikova

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

Si ya estás en mood salud y te diste cuenta de que el siglo pasado se quedó con la dieta de la lechuga y el pollo a la plancha. El wellness no es una moda, es una filosofía de vida, y hoy te traemos el upgrade que tu cuerpo y el planeta están pidiendo a gritos: la Plant-Based Diet o Dieta Basada en Plantas.

Es por eso que Martha Debayle estuvo con Ilana y Sharon Ovadía, expertas de BIORESET LIFE en W Radio para que no explicara mejor este tema.

Plant-Based dieta / Kate Wieser

¿Qué es la Dieta Plant-Based?

Olvídate de las etiquetas extremas y del cliché de que solo comes tofu. Como nos explica Ilana Ovadía, Coach de salud certificada por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York (IIN), la dieta plant-based es un estilo de alimentaciónque se centra en el consumo de:

  • Verduras, frutas y leguminosas
  • Granos integrales
  • Nueces y semillas

“El punto no es la restricción, es el enfoque. Se trata de llenar tu plato con lo mejor que la naturaleza te da. Aunque en México ya el 9% de los adultos la siguen, necesitamos quitarle lo complicado y verla como una inversión a largo plazo," enfatizan las expertas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El test para saber si tu pareja sabotea tu dieta; ¡Según la ciencia!

Los 3 ‘Power Benefits’ que te harán cambiar hoy

Si la idea de vivir más te parece abstracta, aquí están los beneficios tangibles que esta dieta pone sobre la mesa:

  • Bye Bye, inflamación y kilos extra

El alto contenido de fibra y antioxidantes que hay en la comida vegetal ayuda a desinflamar tu intestino (¡ese segundo cerebro!). Esto se traduce en una mejor digestión, más energía y una pérdida de peso sostenible. No es una dieta mágica, es simplemente darle a tu cuerpo el combustible que está diseñado para usar.

  • Corazón y longevidad

Estudios demuestran que reducir o eliminar la carne roja y los lácteos disminuye significativamente los niveles de colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial. Esto se traduce directamente en un corazón más sano y un riesgo mucho menor de enfermedades crónicas. Es, literalmente, añadir años de calidad a tu vida.

  • Eres la heroína del planeta

Este es el bonus que te hace sentir fabulosa. Al optar por una alimentación basada en plantas, reduces drásticamente la huella de carbono asociada a la producción de carne. Menos agua, menos tierra, menos gases de efecto invernadero.Tu elección personal tiene un impacto ambiental monumental.

Si te picó la curiosidad y quieres un programa diseñado a tu medida, las expertas de BIORESET LIFE son las indicadas. Ellas te guían para que la transición sea fácil y, sobre todo, deliciosa.

Plant-Based dieta / Galina Zhigalova

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad