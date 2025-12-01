Inicia concurso para el “Premio Elena Poniatowska Amor”; buscan formar nuevos autores

A sus 93 años, Elena Poniatowska seguirá siendo homenajeada con lo que más ama, la literatura e impulsar a los escritores a través del “Premio Elena Poniatowska Amor”, que inicia este 1 de diciembre, así lo informó desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara, Felipe Haro Poniatowska. director de la Fundación Elena Poniatowska.

En conferencia de prensa explicó que en esta ocasión se brindarán 10 premios en cuento y uno para novela.

“Porque si creemos desde la fundación que tenemos que hacerle un homenaje a Elena, por su 93 años de historia, sus 70 años, 71 ahora, 10 premiados en cuento y un premiado de novela, pero estos premios serán a partir de el anonimato, es decir no estamos coludidos con nadie no vamos a estar coludidos con nadie y es ese nuevo concurso, así va a ser nada más que ya no va a llevar el nombre de fundación, ya lo va a llevar el nombre de nadie va a llevar el nombre de Elena Poniatowska amor”.

Desde Expo Guadalajara, mencionó que se trata de un viejo premio, pero al mismo tiempo nuevo, al concluir el ciclo con Ventosa-Arrufat, así mismo, destacó que se mantiene la esencia de ser semillero de escritoras y escritores.

“De dónde surge esto de ser semilleros: Elena daba clases, daba clase de literatura, fue maestra en Estados Unidos y daba clases a diferentes personajes, Silvia Molina es una autora que salió de los talleres de Elena, Rosa Nissan salió de los talleres de Elena, Guadalupe Loaeza salió de los talleres de Elena… entonces esto siempre ha sido una cosa natural de Elena, apoyando a diferentes escrituras, normalmente mujeres a escribir y ha impulsado en diferentes ámbitos, desde universitarios, rurales, sociales”, señaló.

Hasta ahora dijo, hay más de 5 mil 350 participantes que pertenecen a esta familia, muchos ya publicados, uno que incluso llegó a las pantallas de cine.

“La fecha de este concurso abre hoy, hoy 1 de diciembre abre y cerrará el 21 de marzo de 2026, es un concurso de 10 novelistas y todos van a tener el mismo premio 20,000 pesos y un cuentista de 300,000 pesos”.

Para los micrófonos de W Radio, Haro Potiatowski nos hablo así de la preocupación de la intervención de la Inteligencia Artificial (IA) en este concurso.

“¿Existe algún temor? Sí, pero creemos en la honestidad del ser humano, hay otras inteligencias artificiales que ayudan a detectar qué no estén escritos con la Inteligencia Artificial.

-¿Ustedes la van a utilizar?

-Nosotros a veces la utilizamos, intentamos utilizarla pero ahí estamos, pero creemos en la honestidad del ser humano, hasta ahorita se nos han colado algunos, pero los hemos cancelado”.

Señaló que a consejo de la escritora de 93 años, el Premio Elena Poniatowska Amor, es abierto a partir de los 15 años de edad, manteniendo la libertad que da la literatura a través de las letras.

“Van todas las edades, todos los géneros y todas las posibilidades que escriban mientras sea en español y sea un cuento Iberoamericano y una novela Iberoamericana… me dice hay que apoyar a los jóvenes, los jóvenes no tienen edad y no tienen sexo, es decir, nosotros apoyamos a las personas y los seres humanos y nuestro rango oscila entre 15 a 97 años, ese ha sido el rango donde han venido de toda Iberoamérica”.

La convocatoria está publicada en la página de la fundación, se contará con distintos patrocinadores, el jurado dijo, ya está siendo conformado.

