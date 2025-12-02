Escriturar una casa no es opcional: el notario Eugenio Castañeda explica los riesgos de no hacerlo

En su visita a Martha Debayle en W, el notario Eugenio Castañeda, titular de la Notaría 211 de la Ciudad de México, advirtió que uno de los errores más frecuentes y más peligrosos en temas inmobiliarios es no escriturar una propiedad al momento de comprarla. Aunque muchas personas confían en un contrato privado, Castañeda aclaró que esto no te convierte en propietario legal.

El verdadero dueño es quien aparece en la escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Si no tienes ese documento, no tienes certeza jurídica, por lo que no puedes vender, heredar o proteger legalmente ese inmueble.

¿Por qué es indispensable escriturar?

El notario fue tajante: “Es la peor idea no escriturar lo que compraste inmediatamente”.Muchos evitan acudir al notario porque creen que así se ahorran impuestos, pero la realidad es que postergar este trámite puede derivar en:

Demandas por propiedad

Imposibilidad de vender

Pagos de impuestos atrasados

Procesos judiciales para regularizar

Riesgo de perder la casa ante embargos o ventas fraudulentas

Por eso, la escritura funciona como un escudo protector.

Comprar con contrato privado: el riesgo más común

Castañeda explicó que un contrato de compraventa privado no es suficiente. Incluso si el vendedor realmente es dueño, este documento no impide que:

El inmueble sea embargado

Se venda a otra persona

Esté hipotecado sin que lo sepas

sin que lo sepas Existan gravámenes no declarados

Sin escritura, legalmente sigues “colgado de la brocha”.

Usufructo, nuda propiedad y herencias: lo que sí y lo que no se puede hacer

El notario también respondió dudas sobre herencias, usufructo y copropiedad.Por ejemplo, cuando un inmueble está dividido entre nuda propiedad e usufructo, la persona usufructuaria no puede vender ni modificar la propiedad sin autorización de quienes son legalmente los dueños.

En esos casos, solo los titulares de la nuda propiedad pueden decidir sobre la casa, lo que evita abusos o cambios unilaterales.

¿Cuánto cuesta escriturar en México?

De acuerdo con Castañeda, el costo total depende del valor del inmueble y del valor catastral.En la Ciudad de México existe un programa de descuentos llamado Jornada Notarial, aplicable a casa habitación menor a 1 millón de pesos.

En general, el costo de escriturar puede ir entre:

3% y 4% del valor del inmueble (casas de bajo valor)

del valor del inmueble (casas de bajo valor) Hasta 6% para propiedades de mayor precio

Y más del 80% del total son impuestos, derechos y gastos, no honorarios notariales.

Entre esos gastos se incluyen:

Impuesto sobre adquisición de inmuebles

Registro Público de la Propiedad

Certificado de libertad de gravamen

Constancias de no adeudo de agua y predial

Uso de suelo

Un poder notarial NO sustituye una escritura

Otra consulta común: “Si tengo un poder notarial, ¿puedo vender?”. La respuesta es no, a menos que el poder sea para actos de dominio y aun así nunca reemplaza una escritura. Además, si la persona que otorgó ese poder fallece, el documento deja de ser válido.

Por ello, el notario fue claro: si no tienes el dinero para escriturar una propiedad, “no la compres”.

El notario como garante de certeza jurídica

Castañeda recordó que un notario no es solo un abogado, sino un funcionario investido por el Estado para dar fe pública. Una escritura pública correctamente inscrita es la prueba más sólida de propiedad, y solo un notario puede otorgarla.

