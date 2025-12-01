Políticas y activistas llaman a frenar la polarización en México

Es urgente terminar con la polarización y atender el Sistema de Cuidados en México para avanzar como sociedad y terminar con distintas problemáticas; estos fueron los principales llamados de distintas mujeres del ámbito político, sociedad civil y activistas, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

LLAMADO URGENTE A TERMINAR CON LA CONFRONTACIÓN

En el Foro “Mujeres en el Poder’: el rumbo de México”, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, celebró que el actual Gobierno realice transferencias monetarias a la sociedad, sin embargo, aseguró que no es posible hablar de bienestar, sino solo de política social.

“Para mí lo primero es vencer la polarización que existe en el país, esta polarización nos ha confrontado y lo que nos había permitido avanzar son las alianzas, las alianzas entre mujeres independientemente de partidos, de signos políticos, de causas, nos unía una sola que era justamente la del bienestar, la del desarrollo, la de la prosperidad y el empoderamiento de las mujeres, no creo que sea factible concretar una agenda basada en el cuidado, en la igualdad, en el bienestar, si no logramos concretar estas alianzas y avanzar”, señaló.

Rosario Robles destacó que se ha avanzado en lo legal y la igualdad sustantiva, sin embargo dijo, debe considerarse en el presupuesto, una política social de cuidados para concretar objetivos de la agenda 2030, evitando que los programas sociales destruyan instituciones.

“Nos dicen a las abuelitas que nos tenemos hacer cargo de esta tarea y yo creo que no podemos hablar de bienestar, mientras no haya una política nacional de cuidados; segundo, no podemos hablar de bienestar y nos inspira seguir luchando, si hay miedo y las mujeres tenemos miedo, mientras exista un concepto que me parece aberrante, inadmisible e inaceptable que es madre buscadora, no podemos cruzar los brazos y sentarnos cómodamente en un sillón”.

SEGURIDAD, DIGNIDAD Y PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

La activista María Elena Morera, se pronunció por no normalizar la violencia, por lo que enfatizó que la dignidad debe poner en el centro del poder.

“Que una pueda volver a su casa de manera segura, que una niña pueda aprender sin tener violencia, que un joven tenga futuro en lugar de ver funerales, que una familia tenga acceso a la salud sin necesidad de dejar su patrimonio. La seguridad y la justicia han estado dominadas por la lógica equivocada de más fuerza, más despliegue, más militarización y más discursos que prometen orden pero que realmente vamos en sentido contrario, porque no generan seguridad, entonces, reimaginar la seguridad desde el bienestar debe ser algo real, no retórico como lo tenemos hasta ahora”.

Lorena Villavicencio, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) mencionó que es necesario revisar la política social para desterrar la pobreza de menores, para cumplir con la agenda 2030, además con la erradicación de la polarización afirmó, se podrá dar paso al diálogo político, donde incluso los adolescentes sean escuchados.

