Cercanía, transparencia, protección de infancia y juzgar con perspectiva de género, retos de la nueva SCJN

Acercar realmente la justicia a la gente, uno de los principales objetivos que de acuerdo con ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantiene en el Poder Judicial tras la elección de algunos de sus nuevos integrantes.

En la mesa de “La Nueva Suprema Corte: justicia renovada para un México democrático”, en la Feria Internacional del Libro, Loretta Ortiz reconoció que anteriormente el Poder Judicial era percibido como una Corte que hablaba para unos cuantos.

¿Cómo busca la SCJN mejorar la confianza ciudadana?

“La confianza ciudadana, nos impone un deber reforzado, explicar lo que hacemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos ya no basta con resolver los casos, tenemos que hablarle a la sociedad con un lenguaje claro comprensible y accesible, tenemos que explicar cómo incide nuestras resoluciones en la vida cotidiana en el acceso a la salud en la educación, en el trabajo en un medio ambiente sano y en la desigualdad sustantiva, uno de los retos más urgentes es fortalecer la comunicación judicial las nuevas reglas de deliberación del pleno más ordenadas transparentes de accesibles”. — Loretta Ortiz

Con esto afirmó, la sociedad podrá dar seguimiento a las decisiones de la Corte, además refirió que los integrantes deben estar abiertos a escuchar lo que se construye con el territorio, universidades y organizaciones.

El ministro Irving Espinosa pidió a los funcionarios ser coherentes para que lo dicho corresponda con la realidad y exista veracidad.

“La veracidad, es decir que no solamente que haya coincidencia entre lo que decimos y la realidad, sino que además verdaderamente lo concibamos como verdadero que hablemos de manera honesta pero además con reglas del juego con las que todos coincidamos y parte de esa coincidencia que tiene que ver en mi punto de vista con una actividad de carácter dialogante que eso es lo que tenemos que hacer como máximo tribunal constitucional donde respetemos el valor de las opiniones coincidentes”. — Irving Espinosa

¿Qué retos enfrentan en materia de género e infancias?

La ministra Yazmín Esquivel habló de la urgencia de lograr la legitimización, confianza y estabilidad, pero señaló que se alzará la voz por los feminicidios y la necesidad de trabajar con perspectiva de género.

“Vamos a alzar la voz mientras haya mujeres violentadas en nuestro país, la violencia de género es una violencia extrema no tan sólo física, psicológica, social, económica, patrimonial, financiera y la más extrema el feminicidio, no puede ser que tengamos esas cifras en nuestro país. Seguiremos levantando la voz y entre más alto estemos desde ahí podemos y vamos a señalar todas estas cuestiones. Hoy tenemos protocolos en la Corte y en el Poder Judicial Federal para juzgar con perspectiva de género lo que significa que vamos a ver a la persona y sus circunstancias y su contexto social”. — Yasmín Esquivel

Esta perspectiva de género, señaló, debe mantenerse para cuidar de las infancias.

El ministro Giovanni Figueroa mencionó que el mayor reto es la legitimidad que dará el paso del tiempo y a través de buenas sentencias.

