Millie Bobby Brown habla sobre su amistad con David Harbour

Millie Bobby Brown decidió hablar abiertamente sobre la estrecha relación que mantiene con David Harbour, su compañero en “Stranger Things” desde que ella tenía apenas 11 años, después de que varios medios sensacionalistas difundieran versiones distorsionadas sobre un supuesto conflicto entre ambos durante el rodaje de la quinta y última temporada.

Los rumores, originados principalmente en un artículo del tabloide británico The Daily Mail y replicados rápidamente por otros sitios, aseguraban de forma vaga que la actriz de 21 años habría presentado una queja formal por “acoso y bullying” contra Harbour, de 50 años, antes de iniciar el rodaje final. Las versiones hablaban de “páginas y páginas” de alegaciones, pero ninguna fuente responsable detalló hechos concretos ni, mucho menos, incluyó acusación alguna de naturaleza sexual.

Tanto los reportes originales como las posteriores amplificaciones reconocieron explícitamente que no existía ningún componente de índole sexual en las supuestas quejas. Netflix realizó una investigación interna que se prolongó varios meses y, según las mismas filtraciones, Brown contó con un representante personal en el set durante parte del rodaje que finalizó en diciembre de 2024.

“No hay nada más importante que nuestra amistad”

Lejos de la tensión que intentaban vender los titulares, Millie Bobby Brown y David Harbour aparecieron visiblemente cómodos y afectuosos el 6 de noviembre en la alfombra roja del estreno mundial de la temporada 5 en Los Ángeles. Posaron juntos en múltiples fotografías, intercambiando miradas cómplices y sonrisas, aunque ambos declinaron detenerse a responder preguntas individuales de la prensa, dejando que sus gestos hablaran por sí solos.

En una entrevista posterior con The Hollywood Reporter, la actriz evitó mencionar directamente los rumores, pero fue contundente al destacar la solidez de su vínculo con Harbour: “Llevamos diez años haciendo esto juntos. Siempre hemos estado unidos en ese sentido. Amamos este programa con todo el corazón y valoramos nuestra amistad por encima de cualquier cosa”. Además, se mostró entusiasmada por volver a compartir tantas escenas con él en la temporada final: “Fue muy nostálgico y realmente emocionante. Me transportó de vuelta a las temporadas 2 y 3, cuando Eleven estaba creciendo, buscando su propia voz, y Hopper intentaba ser esa figura paterna torpe. Chocábamos constantemente y esa dinámica regresa con mucha fuerza. Creo que algunas de las escenas favoritas del público siempre han sido las de Eleven y Hopper, así que estoy impaciente porque la gente las vea otra vez”.

Shawn Levy y los Duffer desmienten el sensacionalismo

En el mismo evento, Matt y Ross Duffer junto al director y productor ejecutivo Shawn Levy fueron abordados directamente sobre el tema. Los tres ofrecieron respuestas prácticamente idénticas en contenido y tono: después de una década trabajando juntos, el elenco es una familia extendida y la prioridad número uno siempre ha sido preservar un ambiente seguro, respetuoso y afectivo. “No puedo entrar en asuntos personales del set”, dijo Ross Duffer, “pero sí puedo decir que nada nos importa más que todos se sientan protegidos y felices”.

Shawn Levy fue especialmente claro al calificar las informaciones circuladas: “He leído un montón de historias y van desde salvajemente inexactas hasta puro ruido mediático. La verdad es que vemos a este elenco y a este equipo como familia, los tratamos con respeto y eso siempre ha sido la base de todo. Por su parte, Ross Duffer reforzó que la filosofía del proyecto nunca ha cambiado: “Que todos se sientan seguros y felices es lo único que realmente importa”. Hasta la fecha, la plataforma no ha hecho ningún comentario público sobre los rumores ni ha confirmado o desmentido la existencia de investigación interna alguna.

El gran final de Stranger Things ya está rompiendo récords

La temporada final estrenó sus primeros cuatro episodios esta misma semana y la demanda fue tan masiva que provocó una breve interrupción del servicio de Netflix en varios países. El volumen 2 llegará el 25 de diciembre, mientras que el episodio final, de duración extendida de casi 3 horas y considerado ya un “evento cinematográfico”, se estrenará el 31 de diciembre tanto en la plataforma como en salas de cine seleccionadas de Estados Unidos y Canadá, cerrando definitivamente una de las series más icónicas y queridas de la última década.

