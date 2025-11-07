Entonces David Harbour y Millie Bobby Brown, ¿están bien?

El supuesto enfrentamiento entre David Harbour y Millie Bobby Brown, junto con el reciente divorcio del actor y la cantante Lily Allen, fueron suficientes motivos para justificar su notoria ausencia en la promoción de la nueva temporada de Stranger Things. Mientras el resto del elenco participaba activamente en las labores de marketing, Harbour apenas aparecía en los materiales promocionales y su personaje tenía poca presencia en el tráiler final.

Por eso, su reaparición pública tomó a todos por sorpresa cuando compartió alfombra roja con Millie Bobby Brown en la premiere mundial de la quinta y última temporada de la serie, celebrada en Los Ángeles. Ambos posaron juntos y en actitud amistosa, lo que acalló de inmediato los rumores sobre su presunta enemistad.

El reencuentro entre “Eleven” y “Hopper” se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del evento. Los flashes de las cámaras captaron a los actores abrazados y sonriendo, un gesto que los seguidores interpretaron como el cierre simbólico de las especulaciones que habían rodeado su relación profesional y personal. La premiere de la esperada última entrega de la serie se vivió entre nostalgia y emoción, marcando el inicio del adiós a una producción que definió una era televisiva durante una década.

El abrazo que acalló los rumores

Durante el evento, el ambiente se transformó cuando Millie Bobby Brown y David Harbour se encontraron frente a la prensa. Ambos se dieron un largo abrazo, Harbour le dio un beso en la mejilla a su compañera, un gesto que fue leído como la prueba más clara de compañerismo entre ambos. La escena, que se viralizó rápidamente, funcionó como un desmentido visual de las tensiones que supuestamente existían entre ellos.

En los días previos al estreno, los medios internacionales habían retomado un informe viral que aseguraba que la actriz había presentado una denuncia formal contra Harbour por “acoso e intimidación” durante el rodaje de la quinta temporada, algo que nunca fue confirmado por el propio medio que lo difundió.

Según tabloides británicos, Millie Bobby Brown habría presentado a Netflix una queja de “páginas y páginas” a comienzos de 2024, antes del inicio del rodaje. El rumor indicaba que la plataforma habría abierto una investigación interna que se prolongó durante meses y que, como medida de precaución, la actriz habría estado acompañada por su representante legal durante las grabaciones.

No obstante, ni Netflix ni los representantes de los actores emitieron declaraciones oficiales. Pese a la falta de pruebas, la historia se mantuvo viva en medios sensacionalistas, especialmente tras el lanzamiento del nuevo disco de Lily Allen, en el que se insinuaban infidelidades y comportamientos personales de su ex esposo.

Harbour y Allen contrajeron nupcias en 2020, llegando a su tumultuoso final este año, bajo supuestas infidelidades por parte del actor de Thunderbolts*. La cantante británica ha sido muy cándida sobre su divorcio tanto en entrevistas como en su álbum mientras que Harbour no ha tocado el tema.

Los creadores rompen el silencio

Ante las preguntas de la prensa durante la alfombra roja, el cocreador de la serie, Ross Duffer, abordó la controversia con prudencia. “Obviamente comprenden que no puedo hablar de asuntos personales del rodaje, pero sí diré que llevamos diez años trabajando con este reparto, y a estas alturas son como de la familia. Nos importan muchísimo, y nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, dijo a The Hollywood Reporter. En la misma línea, el productor y director Shawn Levy enfatizó la importancia de un ambiente laboral saludable: “Nuestro trabajo es crear un entorno respetuoso y seguro. Hemos leído muchas historias inexactas, pero la verdad es que este elenco es una familia y siempre se ha tratado con respeto”.

Harbour, Brown y su vínculo más allá del set

En una reciente entrevista con Esquire, David Harbour evitó pronunciarse sobre las acusaciones, aunque sí habló sobre su relación con los jóvenes actores del elenco. “No quiero que se pierdan por el camino. Una de las anclas de este negocio para mí ha sido el arte, no la fama. No puedes decirles qué hacer, simplemente los acompañas y estás ahí si te necesitan”, expresó. El actor también se refirió con humor a la nueva etapa personal de Millie Bobby Brown: “Es raro que la niña que conocí con once años en la primera temporada ahora tenga un hijo. Aunque no biológico… bueno, todos los niños son biológicos”, bromeó.

Por su parte, Millie Bobby Brown habló recientemente con Vogue sobre su maternidad y los cambios que ha vivido fuera de la pantalla. “Ha sido un viaje hermoso e increíble; nuestros días están llenos de amor, mimos y risas. Me encantaría tener una gran familia. Soy una de cuatro hermanos y mi marido también. No veo que tener un hijo propio sea diferente a adoptar”, declaró la actriz. Estas palabras, llenas de madurez, mostraron una faceta más serena de la intérprete, quien ha crecido frente al público desde los once años.

El lazo entre “Eleven” y “Hopper”

La conexión entre los personajes de Eleven y Hopper ha sido desde el inicio uno de los pilares emocionales de Stranger Things. La dinámica entre la huérfana con poderes sobrenaturales y el sheriff que la adopta como hija construyó una de las relaciones más queridas de la televisión moderna. Por eso, verlos nuevamente juntos en público tras las especulaciones incendiarías fue un recordatorio de que su vínculo profesional y personal sigue intacto.

El estreno de la temporada final , que se dividirá en tres partes, la primera disponible a partir del 27 de noviembre. Marca el inicio del cierre de una historia que transformó la cultura pop y convirtió a sus protagonistas en estrellas mundiales. A pesar de los rumores, las polémicas y las presuntas tensiones, Millie Bobby Brown y David Harbour demostraron que su relación sigue en pie, tan sólida como la conexión que unió a “Eleven” y “Hopper” desde la primera temporada.

