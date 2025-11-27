Cosas que hay que recordar y saber para el estreno de Stranger Things

Tras 3 años de espera, ha llegado el inicio del fin, ya se estrenó la primera parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things”. Muy seguramente no recuerdas todo sobre la serie y esta bien pero si te diste a la tarea de repetir toda la serie y quieres corroborar o si bien esperaste al último minuto (y ya no te da tiempo) aquí esta todo lo que necesitas recordar para vivir el monumental estreno en Netflix.

Por si no fuera obvio, esta nota contendrá SPOILERS de las temporadas 1 a 4, si eres parte del 1% de la población que no la ha visto y quiere llegar limpio, (sorprendente si es así), deje de leer esto y véala, aunque trataré de no revelar demasiado. A continuación te presentaremos lo que se sabe de la última temporada, acompañado del detalle de la trama que debes de recordar.

Esta nota NO contiene spoilers de los 4 capítulos de la temporada 5.

Debes saber que: tenemos un salto de tiempo

Esta última temporada toma lugar 18 meses después de los eventos de la cuarta temporada. La quinta temporada de “Stranger Things” tiene lugar en el otoño de 1987. Específicamente el 3 de noviembre, volviendo a un escenario otoñal después de tenerlas en verano y primavera en las temporadas 3 y 4 respectivamente. Los fans más acérrimos de la serie sabrán porque noviembre es tan importante en la línea del tiempo de toda la serie.

Recuerda que: Hawkins es declarada zona de desastre nacional

Después de que Vecna ​​abriera las grietas a través del pueblo, destruyendo todo a su paso, ahora el puente entre mundos y el “Upside Down” esta abierto y se empieza a desdibujar la línea entre uno y otro. El ejército nacional intervino haciendo del pueblo antes tranquilo una cuarentena militar donde nadie entra ni nadie sale, un detalle de la trama sumamente importante en este primer bloque de episodios.

Debes saber que: Eleven potenciara sus poderes

Tras recuperar sus poderes gracias al Dr. Owens y su fallecido “papá” el Dr. Brenner, Eleven ahora se prepara para ser su versión más poderosa y hacerle frente a las amenazas que se infiltran a Hawkins, destruir a Vecna, y cerrar los portales entre mundos otra vez, esta vez para siempre.

Entrenando sus poderes telequinécticos a tal grado de poder levitar a varios metros del cielo, y explotar varias calabazas al mismo tiempo como pudimos ver en el trailér. Eleven buscará a como de lugar detener a Vecna, sin importar el costo, llevándola hasta su límite.

Recuerda que: Eleven creo a Vecna

A lo largo de la cuarta temporada, se nos mostró que Henry Creel es en realidad “One”, quien después de asesinar a su familia y crear la leyenda del “Asesinato en la Casa Creel” el fue el primer experimento del laboratorio. Dada su sed de venganza y poder, trata de convencer a “El” de unirse a él, tras rechazarlo y enfrentarlo, con su poder termina por crear el primer portal al Upside Drown y desterrándolo ahí. Ahora Vecna no descansara hasta destruir todo lo que a “El” le importa.

Debes saber que: Veremos la muerte más violenta hasta ahora

Matt Duffer y Ross Duffer, creadores del programa, explicaron que esta última entrega de “Stranger Things” no tendrá nivel de brutalidad que la temporada 4 pero en esta se tendrá un momento en particular que sobrepasa a todos los demás. Se especula que este momento será la muerte de un personaje principal y dejará a los fans con el corazón roto, pero aún es muy pronto para decir (Solo espero que no sea Steve).

Debes recordar: Muchos han muerto en este viaje

La serie ha entregado muchas muertes memorables , sea la perdida de Barb, o Bob salvando a todos en el laboratorio. La despedida más reciente fue el heroico sacrificio de Eddie Munson, pereciendo a causa de los DemoBats, dando sus últimas palabras en los brazos de su amigo más leal, Dustin.

Lo que hace más dolorosa esta escena, es el hecho que el pueblo de Hawkins acepto la versión de los hechos, donde Eddie era inculpado por los crímenes de Vecna, resultando en un odio hacia el por parte de la gente sin saber que en realidad los salvó. Este hecho particularmente afectó mucho a Dustin tanto emocional como psicológicamente.

Debes saber que: Vecna usará a Will

Esta historia existe desde la desaparición de Will Byers y todo indica que se cerrará el círculo en este gran final. Will y Vecna no se enfrentaron la temporada pasada pero se dejó en claro que la conexión psíquica de Byers y todo lo relacionado al Upside Down es de suma importancia, esto incluye a Vecna. Will es la primera línea de defensa en contra del enemigo, ya que puede advertir que se acerca para que sus amigos puedan estar preparados.

Vecna sabiendo esto, buscara inmovilizar o incluso volver a utilizar a Will para que le ayudé en sus planes malévolos. Haciendo todavía más difícil la tarea de detenerlo a él y su ejercito de Demorgogons.

Episodios importantes

Para esta primera tanda de episodios, los hermanos han dado una lista de episodios importantes, si no es que clave, para esta primera parte del final.

La lista consta de:

Temporada dos, episodio cuatro “Will el sabio”

Temporada dos, episodio seis, “El Espía”

Temporada cuatro, episodio siete, “La Masacre en el laboratorio Hawkins”

Temporada cuatro, episodio nueve, “El Huésped”

Los creadores dijeron sobre la lista:

“La temporada dos es cuando realmente empezamos a construir toda la mitología y a meternos de lleno en todo, y cómo esto iba a ser una serie continua."

“Ahí fue donde empezamos a plantar de verdad las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso sigue siendo tan relevante. La temporada cuatro también es súper relevante; ‘Masacre en el laboratorio de Hawkins’ es muy buena”.

“Ese episodio empieza a revelar parte de la mitología del Upside Down y comienza a dar algunas respuestas, y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry y Eleven sigue resonando a lo largo de la temporada cinco. Esos son buenos episodios para volver a ver”.

La temporada cinco de “Stranger Things” se estrenará en tres partes: Volumen 1 (cuatro episodios) ya disponibles, Volumen 2 en Navidad (tres episodios) y el gran final en Nochevieja con una duración de 3 horas. Disponibles únicamente en Netflix.

