Marcha del Tigre: ¿Qué es y por qué se llama así este nuevo movimiento social?

Si has escuchado el término “Marcha del Tigre” recientemente, debes saber que no se trata de una novedad, sino de una referencia histórica revivida con un propósito muy específico en el panorama político de 2025.

Este nombre, cargado de simbolismo de unidad y lealtad, ha sido adoptado por la convocatoria masiva programada para el sábado 6 de diciembre de 2025, que afectará las vialidades de la capital. Aquí te explicamos qué es la Marcha del Tigre, quién la convoca y de dónde viene ese nombre.

Marcha del Tigre / JHMimagine Ampliar

La Marcha del Tigre en 2025: Propósito y echa

La Marcha del Tigre se ha convertido en el nombre popular de la movilización organizada por jóvenes afines a la 4T (Cuarta Transformación), con el objetivo de demostrar un respaldo incondicional al actual gobierno.

Su objetivo es mostrar la fuerza y el apoyo masivo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a los proyectos de su administración. Es un acto de unidad política. La movilización está programada para el sábado 6 de diciembre de 2025, y se espera que parta desde el Ángel de la Independencia para culminar en el Zócalo capitalino.

Esta nueva edición de la Marcha del Tigre provocará importantes afectaciones viales en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Marcha del Tigre: Jóvenes convocan a nueva protesta; Fecha, punto de reunión y afectaciones viales

¿De dónde viene el nombre “Marcha del Tigre”?

El origen del nombre se remonta al sistema político del México del siglo pasado y no tiene nada que ver con fauna.

El término nace el 15 de marzo de 1975 con una gran movilización del PRI, conocida como la Marcha del Silencio del Tigre.

El “Tigre”: El apodo se refiere a Carlos Sansores Pérez, una figura clave y poderosa del PRI en aquel entonces, apodado “El Tigre de Campeche”.

Sansores Pérez orquestó aquella marcha para presionar y demostrar apoyo incondicional a la candidatura de José López Portillo a la Presidencia, logrando que el PRI lo “destapara” como su candidato.

Hoy, la Marcha del Tigre es una analogía que se utiliza para referirse a cualquier movilización masiva que busca reafirmar la lealtad y unidad en torno a un líder o un proyecto político específico, como lo es la de este diciembre de 2025.