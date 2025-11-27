Marcha del Tigre: Jóvenes convocan a nueva protesta; Fecha, punto de reunión y afectaciones viales

El pulso político de la Ciudad de México vuelve a acelerarse con una nueva movilización masiva que está generando conversación en todas las plataformas digitales. En un momento clave para el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), ha surgido una convocatoria que busca mostrar apoyo y respaldo popular en las calles: la marcha del tigre.

Si eres de los que sigue de cerca el acontecer nacional y cómo se mueven las piezas políticas, te contamos todos los detalles confirmados sobre este evento.

¿Qué es la Marcha del Tigre?

La marcha del tigre es un acto de movilización ciudadana y política. Está siendo impulsada por jóvenes y activistas que se identifican plenamente con la 4T y con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo principal de la marcha del tigre es manifestar un fuerte respaldo a la actual administración federal, a sus políticas y a lo que consideran sus logros. El nombre, que ha resonado fuertemente en redes sociales, busca ser una muestra de apoyo decidido al proyecto en curso.

¿Realmente convoca Morena?

No, oficialmente no. La convocatoria de la marcha del tigre nació en las plataformas digitales, principalmente impulsada por figuras afines a la 4T, como el conocido tiktoker Pavel Politólogo. Se promueve como una iniciativa de la sociedad civil y de jóvenes comprometidos.

No obstante, al ser una manifestación que apoya al gobierno en turno, diversas figuras, diputados y cuadros del partido Morena han expresado su adhesión y llamado a sus seguidores a participar en la marcha del tigre, lo que le da un peso político importante, aunque la organización no sea directamente del partido.

¿Cuándo y en dónde será la Marcha del Tigre?

La movilización conocida como la marcha del tigre está programada para llevarse a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025.

Hora y lugar de partida: La cita es a las 9:00 horas en el icónico Ángel de la Independencia , uno de los puntos de reunión más habituales para las grandes manifestaciones en la capital.

La cita es a las en el icónico , uno de los puntos de reunión más habituales para las grandes manifestaciones en la capital. Destino: Se espera que la marcha del tigre siga la ruta tradicional que recorre Paseo de la Reforma hasta culminar en la plancha del Zócalo capitalino .

Se espera que la siga la ruta tradicional que recorre Paseo de la Reforma hasta culminar en la plancha del . Impacto vial: Los ciudadanos que circulen por las zonas aledañas al Ángel de la Independencia y el Centro Histórico de la CDMX deben tomar precauciones, ya que la marcha del tigre provocará cierres y afectaciones viales importantes ese día.