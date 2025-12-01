Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno CDMX

Fallece la señora Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La señora Margarita Molina, madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció a los 96 años, informó el gobierno capitalino a través de sus redes sociales.

En un mensaje en X, expresó su pésame y solidaridad antes este difícil momento:

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.



Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum le externó sus condolencias a la funcionaria:

Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

Apenas el pasado 3 de julio, la jefa de Gobierno mencionaba a su madre, la señora Margarita Molina, en el marco del 70 aniversario del voto femenino en México: “cuando nació mi mamá las mujeres todavía no podían votar”:

Gracias a la lucha de mujeres valientes, hoy no solo votamos: ¡también gobernamos!

Celebramos este aniversario histórico con la primera mujer presidenta del país, nuestra querida @Claudiashein , y con millones más transformando la vida pública desde todos los territorios. pic.twitter.com/M8d5JWP4xl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 3, 2025

Y el 10 de mayo de 2024, la funcionaria publicó una fotografía con su madre. “Mi mamá es el tesoro más grande que tengo”, publicó.

¡Feliz Día de las Madres! 🫶🏻💐Mi mamá es el tesoro más grande que tengo. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de su compañía.



Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional.



Siempre me ha alentado para… pic.twitter.com/KhO2T7qhuh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 10, 2024

