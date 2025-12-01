Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno CDMX
La presidenta Claudia Sheinbaum ya le externó su pésame por este lamentable hecho
La señora Margarita Molina, madre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció a los 96 años, informó el gobierno capitalino a través de sus redes sociales.
En un mensaje en X, expresó su pésame y solidaridad antes este difícil momento:
La presidenta Claudia Sheinbaum le externó sus condolencias a la funcionaria:
Apenas el pasado 3 de julio, la jefa de Gobierno mencionaba a su madre, la señora Margarita Molina, en el marco del 70 aniversario del voto femenino en México: “cuando nació mi mamá las mujeres todavía no podían votar”:
Y el 10 de mayo de 2024, la funcionaria publicó una fotografía con su madre. “Mi mamá es el tesoro más grande que tengo”, publicó.