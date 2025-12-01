¡Bearista de Starbucks desata la histeria! Fans acampan y revendedores triplican el precio

El vaso bearista que causó revuelo se agotó menos de una hora de la apertura de Starbucks. Foto: redes sociales

Este 1 de diciembre Starbucks lanzó su vaso Bearista, un icónico vaso de vidrio con forma de oso, coronado por un gorrito verde de silicón, que ha pasado de ser un simple artículo de temporada a un codiciado objeto de deseo.

¿Qué desató la locura por conseguir el vaso?

Las redes sociales se han inundado de videos y fotos que atestiguan la verdadera locura que desató su lanzamiento: miles de personas se congregaron a las afueras de las sucursales de Starbucks en todo el país, incluso hubo reportes de fans que acamparon desde el domingo por la noche, todo para asegurar uno de los más de 36 mil ejemplares disponibles a nivel nacional.

En Puebla, las personas acamparon para alcanzar la pieza Ampliar

En esta ocasión, Starbucks fijó reglas muy claras para poder adquirir una pieza: contar con una cuenta nivel Gold, tener el cupón para el vaso, llevar identificación oficial para validar que la cuenta realmente es tuya, y solo se podía adquirir un vaso por cuenta.

¿Cuánto cuesta y cómo surgió la reventa?

El precio de lanzamiento del vaso Bearista fue de 869 pesos, más el costo de la bebida requerida para la compra. Sin embargo, en plataformas de comercio electrónico y grupos de Facebook, el Bearista ha triplicado y hasta quintuplicado su valor en cuestión de horas.

En reventa van desde los dos mil pesos por vaso Ampliar

Se han registrado ofertas de reventa Starbucks del vaso oso por más de dos mil pesos, e incluso hay vendedores que lo ofrecen hasta en cinco mil pesos, encendiendo la polémica en redes sociales sobre los revendedores, a quienes acusan de causar la escasez del producto.

Ampliar

¿Ya había pasado antes?

Este vaso ya había demostrado su poder viral en Estados Unidos a principios de noviembre, donde fue lanzado como parte de la colección navideña 2025, y que fue más caótica, con peleas, acusaciones de que los empleados se quedaban con los bearistas, y allá tampoco se salvaron de la reventa.

Aunque el precio del vaso fue de alrededor de 30 dólares, aproximadamente 550 pesos, se llegó a ofertar de hasta 400 a 600 dólares, es decir, de siete mil 400 a 11 mil pesos. Cabe mencionar que allá se distribuyeron menos piezas.

¿Qué hizo que este lanzamiento fuera tan exitoso?

Hay un factor que ha hecho que este lanzamiento sea todo un éxito para Starbucks y es la edición limitada, la promoción a través de TikTok y otras redes sociales que se combinaron para crear la “tormenta perfecta”. Al ser una edición limitada de temporada, crea una sensación de “ahora o nunca”, siendo un trofeo para los coleccionistas.

Síguenos en Google News y encuentra más información