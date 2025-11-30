Asesinato de David Cohen expone fallas críticas en la protección ejecutiva en México, advierte Iván Ivanovic

El asesinato del abogado David Cohen a las afueras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reavivó una conversación urgente: ¿Qué tan preparados están los equipos de seguridad y protección ejecutiva en el país?

Tribunal Superior de Justicia / boonchai wedmakawand Ampliar

En conversación con Martha Debayle en Martha Debayle en W, el experto en protección ejecutiva, Iván Ivanovic, fundador de EP Academy, una de las nueve mejores escuelas de seguridad en el mundo, explicó con total claridad por qué este ataque y muchos otros pudo evitarse.

“Los escoltas no son tu protección”: el primer mito que debemos derribar

Ivanovic fue contundente: poner uno, dos o cinco escoltas armados no garantiza la seguridad de nadie. Su presencia es solo una pieza mínima dentro de un sistema mucho más amplio.

Desde agosto de 2022, Ivanovic documentó 30 ejecutivos asesinados en México aun cuando estaban acompañados de escoltas, así como 42 escoltas muertos durante esos ataques.“ Son 72 muertos en protección ejecutiva en solo tres años”, advirtió. “Y la evidencia muestra que los escoltas armados solo fueron efectivos en un 3.7% de los atentados analizados a nivel mundial”.

Lo que falló en el caso Cohen

Martha Debayle repasó lo que observó en este crimen:

Venía distraído con el celular .

. Tenía una costura (tiempo de exposición) muy larga.

(tiempo de exposición) muy larga. Caminó demasiado desde la puerta del tribunal hasta su vehículo.

Ivanovic complementó: el fallo no estuvo en el momento del ataque, sino meses antes. Los delincuentes suelen vigilar por semanas o meses a sus objetivos, y los equipos de seguridad rara vez detectan esa vigilancia porque no conocen técnicas de contravigilancia ni aplican protocolos de alerta temprana.

“El atacante estaba ahí parado desde antes, con un casco, a plena vista. Un equipo entrenado lo habría detectado”, explicó.

Protegemos en el tiempo, no solo en el espacio

La verdadera seguridad ejecutiva, explicó Ivanovic, empieza un mes antes, no cuando el ejecutivo ya está caminando hacia su coche.

Entre los errores clave:

No estudiar rutas y puntos vulnerables.

No coordinarse con la seguridad del recinto .

. No reducir la exposición del protegido.

del protegido. No aplicar contravigilancia para detectar quién sigue al ejecutivo.

Un equipo estratégico habría preguntado:¿Existe una forma de entrar o salir del tribunal sin caminar 70 metros en una banqueta expuesta? Si sí, ese debía haber sido el plan.

Seguridad / Rawlstock Ampliar

Las técnicas que sí funcionan

Ivanovic destacó tres herramientas esenciales para reducir ataques como este:

1. Contravigilancia

Equipos externos que detectan quién sigue al ejecutivo durante días o semanas.

2. Técnicas de alerta temprana

Analizar los puntos críticos, conocer lo que es “normal” en el entorno y actuar cuando algo se sale de ese patrón.

3. Inteligencia y logística

Mapear rutas, tiempos, personas habituales y escenarios posibles.

El ejemplo mundial: cuando la anticipación salva vidas

El experto recordó el segundo atentado frustrado contra Donald Trump en un campo de golf.Solo dos agentes identificaron e intervinieron al atacante 15 minutos antes del evento.“Un par de protectores trabajando antes pueden ser más efectivos que 30 escoltas reaccionando en el momento”.

El negocio del crimen: cómo operan los robos de relojes

Ivanovic también reveló cómo funcionan las bandas que roban relojes de lujo.No es un ataque al azar.Todo empieza en el aeropuerto, donde empleados coludidos identifican al portador y envían la información a la banda, que sigue a la persona hasta su destino.

“Muchas veces, si sienten que los detectaron, abortan la operación”, dijo. Por eso la detección temprana es clave.

Cómo operan los robos de relojes / Witthaya Prasongsin Ampliar

¿Los Pink Panthers en el robo del Museo del Louvre?

Ivanovic incluso habló del reciente robo de joyas del Museo Louvre, donde expertos reconocen la firma de la banda serbia Pink Panthers, famosa por su audacia y precisión quirúrgica.

Esta célula criminal, explicó, actúa a plena luz del día, entra donde nadie se atrevería y explota vulnerabilidades que los lugares subestiman.

La conclusión: México necesita cambiar su idea de protección

Ivan Ivanovic fue claro: La seguridad no es un arma, ni un escolta, ni una camioneta blindada. Es una estrategia completa basada en inteligencia, anticipación y análisis profesional.

Y mientras los equipos de protección ejecutiva sigan entrenándose para lo que “nunca harán” en vez de para lo que sí ocurre, volveremos a ver casos como el de David Cohen.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/PCljNJqOzcY