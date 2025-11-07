Fiscalía de Michoacán refuerza investigación por homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán está trabajando de tiempo completo con refuerzos federales para dar continuidad a la investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y no se descarta ninguna línea de investigación, afirmó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, en donde adelantó que para dar con el autor intelectual, “será importante el seguimiento con quien él estuvo hablando horas y días previos al hecho” el autor material.

¿Qué está sucediendo con los jóvenes y el #CrimenOrganizado?



"Las organizaciones delincuenciales aquí en #Michoacán, en la zona de Zamora, Jacona y #Uruapan han estado utilizando a muchos menores de edad, no solamente en el halconeo, también en el homicidio (…) son presa…

¿Quién fue identificado como el autor material del crimen?

El fiscal detalló que el día de ayer se identificó al autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como Víctor Manuel Ubaldo de 17 años, quien se hizo acompañar al menos de una persona más por la tarde y otra por la mañana, misma que le acompañó a realizar algunas compras en el centro del municipio.

Detalló que el arma confiscada está involucrada en tres homicidios previos, uno del 16 de octubre y otro del 23, donde perdieron la vida tres personas. La denuncia coincide con el arma que se utilizó contra Carlos Manzo, y contra quien fue disparada en siete ocasiones dicha arma.

¿Qué revelan los resultados periciales y toxicológicos?

Afirmó que el resultado de los estudios de las manos del atacante, así como los residuos en su cuerpo, dieron positivo al ataque y en su organismo. Tras el resultado de la necropsia, el atacante dio positivo a metanfetamina, hecho que fue confirmado por los padres: “señalan que era adicto a las metanfetaminas y había estado en un anexo semanas, meses previo al hecho y que ocho días antes del homicidio había salido de su domicilio”.

Se sigue la ampliación de la investigación con los otros dos presuntos involucrados. Sobre el autor intelectual, dijo: “será importante el seguimiento con quien él estuvo hablando horas y días previos al hecho”.

¿Qué papel tienen los menores en la violencia en Michoacán?

Sobre la edad del autor material, señaló que “las organizaciones delincuenciales, aquí en Michoacán, en la zona de Zamora, Jacona y Uruapan, han estado utilizando a muchos menores de edad no solo en el halconeo sino también en el tema de homicidio”, debido a que la judicialización de un menor no es igual que la de un mayor de edad, además de la vulnerabilidad que los hace presa fácil del crimen organizado.

