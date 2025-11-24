SEGOB advierte que no hay razones para bloqueos carreteros de transportistas y campesinos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los líderes transportistas y campesinos tienen motivación política

Rosa Isela Rodríguez, secretaría de Gobernación aseguró que no hay motivo para los bloqueos carreteros y manifestaciones que mantienen transportistas y campesinos, pues el Gobierno federal dialoga constantemente con los sectores.

Explicó que hay disposición de las autoridades, pues llevan más de 300 reuniones con el sector agrícola y transportistas.

Los diálogos están abiertos. Hay disposición para abordar temas con el Sector Agrícola. La ley de aguas no ha sido aprobada, el debate continúa abierto”. — Dijo la SEGOB

Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los líderes transportistas y campesinos que impulsan bloqueos carreteros tienen motivación política.

Ellos aparte de ser líderes del campo pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD, claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y entonces es cuando tu dices, si no quieren llegar a acuerdos y no quieren negociación pues hay una motivación política”, afirmó la Secretaria — Afirmó la Secretaria

En Durango también hay bloqueo en la zona frijolera de Los Llanos. Exigen que se abran los centros de acopio para el frijol Ampliar

Llamado a continuar el diálogo

Durante la reunión, en la que estuvieron, también presentes, César Yáñez Centeno, subsecretario de gobernación y Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, hicieron un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía.

Rosa Icela Rodríguez, convocó a una mesa de dialogo este lunes a la 1 de la tarde con transportistas y trabajadores agrícolas.