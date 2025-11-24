SEGOB advierte que no hay razones para bloqueos carreteros de transportistas y campesinos
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los líderes transportistas y campesinos tienen motivación política
Rosa Isela Rodríguez, secretaría de Gobernación aseguró que no hay motivo para los bloqueos carreteros y manifestaciones que mantienen transportistas y campesinos, pues el Gobierno federal dialoga constantemente con los sectores.
Explicó que hay disposición de las autoridades, pues llevan más de 300 reuniones con el sector agrícola y transportistas.
Los diálogos están abiertos. Hay disposición para abordar temas con el Sector Agrícola. La ley de aguas no ha sido aprobada, el debate continúa abierto”.— Dijo la SEGOB
Rosa Icela Rodríguez, afirmó que los líderes transportistas y campesinos que impulsan bloqueos carreteros tienen motivación política.
Ellos aparte de ser líderes del campo pertenecen a partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD, claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y entonces es cuando tu dices, si no quieren llegar a acuerdos y no quieren negociación pues hay una motivación política”, afirmó la Secretaria— Afirmó la Secretaria
Llamado a continuar el diálogo
Durante la reunión, en la que estuvieron, también presentes, César Yáñez Centeno, subsecretario de gobernación y Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, hicieron un llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía.
Rosa Icela Rodríguez, convocó a una mesa de dialogo este lunes a la 1 de la tarde con transportistas y trabajadores agrícolas.