Isidro Pastor obtiene su libertad tras acusaciones por lavado de dinero

El exdirigente priista del Edomex, investigado por presunta operación con recursos ilícitos, recuperó su libertad y aseguró que sale sin rencores; su caso volvió a colocar en debate el tema Isidro Pastor.

El político mexiquense y exdirigente del PRI en el Estado de México, Isidro Pastor, recuperó su libertad durante la madrugada de este jueves.

Mario C. Rodríguez

El político mexiquense y exdirigente del PRI en el Estado de México, Isidro Pastor Medrano, recuperó su libertad durante la madrugada de este jueves, luego de haber sido detenido la semana pasada por su presunta participación en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Pastor Medrano había sido ingresado al penal tras ser señalado por la adquisición de un inmueble valuado en 40 millones de pesos en 2013. Sin embargo, en un video difundido tras su salida, confirmó que su equipo jurídico logró acreditar su inocencia ante las autoridades correspondientes.

Asegura que sale sin rencores

El exfuncionario afirmó que sale “sin rencores, sin dolores”, luego de varios días en prisión preventiva. También agradeció a quienes, dijo, confiaron en su inocencia y respaldaron la labor de su defensa legal.

Aunque recuperó la libertad, el caso mantiene la atención pública por tratarse de una figura política de alto perfil dentro del priismo mexiquense.

