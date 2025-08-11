¿Adiós a The Strokes? Julian Casablancas revela por qué no trabajan en nuevo álbum. / Justin Shin

Han pasado cinco años desde el último lanzamiento de The New Abnormal de The Strokes y, aunque muchos fanáticos quieren más, lo más probable es que se queden con las ganas. Y es que Julian Casablancas, vocalista de la banda, reveló las razones por las que no han trabajado en un nuevo álbum, y probablemente no lo harán pronto.

Durante una entrevista para la revista Rolling Stone, Casablancas dijo que la banda quedó estancada porque trabajar y crear música se volvió monótono y rutinario; para él, pasó a funcionar como una forma de generar dinero, dejando de lado la creatividad. Y, aunque suene doloroso para los seguidores más antiguos, el vocalista de 46 años dijo que ya no encuentra nada que lo mantenga atado a The Strokes, pues la agrupación no ha logrado desarrollar un proceso que le permita evolucionar.

“Si alguien quiere seguir creando, necesita estar listo para el cambio. Incluso si eso significa el fin de algo que ellos querían”, declaró el músico.

Eso sí, esto no significa el fin de The Strokes, sin embargo si habrá un descanso de nueva música, al menos hasta que encuentren la forma de romper la monotonía que abruma a Julian y al resto de los integrantes. Aun así, la agrupación tiene programadas presentaciones en Las Vegas, el 27 de septiembre, y en El Paso, el 1 de octubre.

Por ahora, es más probable que haya novedades de The Voidz, la banda que Casablancas fundó en 2013. Apenas en julio lanzaron su EP titulado Męğż Øf Råm, y el año pasado, en septiembre, publicaron su más reciente álbum, Like All Before You.

