Embajada de Estados Unidos en México alerta por FALSA “ley migratoria”: “quieren aprovecharse de quienes migran”

La Embajada de Estados Unidos en México desmintió este martes la existencia de una “nueva ley migratoria” que supuestamente habría entrado en vigor el pasado lunes 10 de noviembre.

Y es que, ante la circulación de videos, principalmente en TikTok, que aseguraban que el gobierno estadounidense buscaba agilizar los procesos de visa o implementar una llamada “legalización patriótica”, presuntamente atribuida a Donald Trump, que otorgaría residencia, permiso de trabajo y hasta una “vía rápida para la residencia”, el organismo aclaró que es completamente falso.

¿Qué dijo la Embajada de EU en México?

A través de redes sociales, denunció que estas noticias son engañosas. De hecho, agregó que uno de los videos que circulan en TikTok se anunciaba una supuesta nueva ley migratoria que incluiría visas rápidas de legalización para trabajadores extranjeros y protección para familias en riesgo de deportación. Sin embargo, la embajada aclaró nada de esto es cierto.

No creas en las mentiras que divulgan los coyotes en redes sociales. Detrás de esos mensajes suelen estar personas que buscan aprovecharse de la esperanza de quienes migran. — Embajada de Estados Unidos en México.

⚠️En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que existe una “nueva Ley Migratoria” que entraría entró en vigor el 10 de noviembre, con una supuesta vía rápida de legalización, protección contra deportaciones y permisos de trabajo.

❌Nada de eso es cierto.

No existe tal… pic.twitter.com/Q7uIbjMBqM — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 25, 2025

¿Dónde está la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

Esa nueva advertencia por parte del organismo se produce luego de que este lunes 14 de noviembre cambiará de sede.

Por lo que todas las personas que necesitan realizar su entrevista para tramitar visa americana, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales deben tomar en cuenta que la Embajada de Estados Unidos en México anunció la ubicación de sus nuevas oficinas, situadas en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Plegaria, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Embajada de EU en México cambia de oficina para visas: Esta es la nueva ubicación en CDMX a partir del 24 de noviembre