Día negro para la delincuencia con la aprobación de la Ley contra Extorsión: Sergio Gutiérrez Luna

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el de ayer fue un “día negro para la delincuencia” tras la aprobación de la nueva Ley contra extorsión, una reforma que endurece significativamente las penas para quienes cometen este delito. Señaló que con esta legislación México avanza hacia un mecanismo más sólido para enfrentar una práctica criminal que se ha enquistado en múltiples regiones del país. La Ley contra extorsión contempla sanciones más severas y nuevas herramientas para la investigación y persecución de este delito.

Endurecimiento histórico de penas

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el legislador detalló que tan solo la extorsión genérica podrá castigarse con hasta 25 años de prisión. Además, explicó que:

Se impondrán hasta 33 años de prisión a quienes extorsionen a personas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicio o comercio; así como a quienes obliguen a las víctimas a fijar precios de sus productos.

de prisión a quienes extorsionen a personas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicio o comercio; así como a quienes obliguen a las víctimas a fijar precios de sus productos. Hasta 37 años para quienes extorsionen a migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas, o utilicen información privada, imágenes o videos para intimidar.

para quienes extorsionen a migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas, o utilicen información privada, imágenes o videos para intimidar. Hasta 42 años para quienes cometan extorsión con violencia física, usen armas, se ostenten como integrantes del crimen organizado, impidan denunciar, o afecten la economía de comunidades mediante prácticas como el acaparamiento.

El diputado morenista recordó que el delito se había vuelto común incluso entre pequeños comerciantes, profesionales como pediatras y vendedores ambulantes, afectados por la falta de herramientas judiciales para perseguir estos casos.

Homologación nacional y combate frontal

Gutiérrez Luna destacó que la reforma implicó modificar la Constitución para homologar las leyes estatales y crear un marco jurídico único, amplio y claro para policías, ministerios públicos y jueces.“Parte importante es que no se podía perseguir de oficio, por lo que la denuncia no sucedía; ahora hay mecanismos para seguir la investigación de manera independiente de las víctimas”, señaló.

Afirmó que una vez que la ciudadanía vea resultados, “ir a la cárcel con 42 años de prisión debe permear en la población” y demostrar que desde el Legislativo y el Gobierno Federal se está actuando con contundencia.

El legislador también criticó que “hubo un partido que no lo aprobó”, aunque dijo respetar sus razones. Llamó a todas las fuerzas políticas a comprometerse con el combate frontal a los grupos del crimen organizado.

En materia ambiental, agregó que también se aprobaron reformas que endurecen las penas en el Código Penal Federal para quienes cometen delitos como el comercio ilegal de especies o el desmonte de áreas naturales protegidas.

