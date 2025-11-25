SSC despliega 2,200 policías y operativo especial por la marcha 25N en CDMX

La policía femenil estará presente a lo largo de toda la ruta de la marcha 25N.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prepara un operativo de vigilancia y vialidad en calles aledañas a Paseo de la Reforma y la zona Centro, con motivo de la marcha 25N. Serán desplegados más de 2 mil 200 elementos de la policía, apoyados con 232 vehículos, 17 motocicletas, cinco motoambulancias, cuatro ambulancias y un helicóptero de la Unidad Cóndores.

La dependencia informó que la policía femenil estará presente a lo largo de toda la ruta, mientras que los elementos masculinos se ubicarán en calles cercanas. Además, personal de tránsito, policía metropolitana, ERUM, enlace institucional, derechos humanos, bancarios y policía auxiliar estará distribuido estratégicamente de acuerdo con informes oficiales.

Concentraciones y ruta de la movilización

La SSC tiene previstas varias concentraciones de grupos feministas y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, a partir del mediodía. Las dos principales serán en el Monumento a la Revolución y en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Otros puntos de reunión contemplados son la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Senado de la República y el Congreso de la Ciudad de México. La ruta de la movilización incluirá los carriles centrales de Paseo de la Reforma, avenida Juárez o Hidalgo, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución, donde concluirán las actividades.

Vallas y resguardo de monumentos

Autoridades capitalinas instalaron vallas de protección en Palacio Nacional, el Monumento a la Revolución, Banco de México, Palacio de Minería, hoteles y la Catedral Metropolitana. También fueron colocadas vallas metálicas en monumentos y edificios como el Ángel de la Independencia, Palacio Postal, Callejón Condesa, Iglesia de Corpus Christi, representación del Gobierno de Nuevo León, Monumento a Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes, Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Escultura de Francisco I. Madero.

En el operativo de vigilancia para la MARCHA 25N participarán el agrupamiento femenil Ateneas, así como Bomberos, Protección Civil y personal de concertación y diálogo.

