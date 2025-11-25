;

  • 25 NOV 2025, Actualizado 19:03

SSC despliega 2,200 policías y operativo especial por la marcha 25N en CDMX

La SSC implementará un amplio operativo con más de 2,200 policías y vallas de seguridad por la marcha 25N, con rutas y concentraciones previstas desde el mediodía.

La policía femenil estará presente a lo largo de toda la ruta de la marcha 25N.

La policía femenil estará presente a lo largo de toda la ruta de la marcha 25N.

Víctor Sandoval Hernández

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prepara un operativo de vigilancia y vialidad en calles aledañas a Paseo de la Reforma y la zona Centro, con motivo de la marcha 25N. Serán desplegados más de 2 mil 200 elementos de la policía, apoyados con 232 vehículos, 17 motocicletas, cinco motoambulancias, cuatro ambulancias y un helicóptero de la Unidad Cóndores.

La dependencia informó que la policía femenil estará presente a lo largo de toda la ruta, mientras que los elementos masculinos se ubicarán en calles cercanas. Además, personal de tránsito, policía metropolitana, ERUM, enlace institucional, derechos humanos, bancarios y policía auxiliar estará distribuido estratégicamente de acuerdo con informes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia digital contra mujeres en México registra aumento acelerado; ONU advierte que la IA perpetúa la impunidad

Concentraciones y ruta de la movilización

La SSC tiene previstas varias concentraciones de grupos feministas y familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, a partir del mediodía. Las dos principales serán en el Monumento a la Revolución y en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Otros puntos de reunión contemplados son la Glorieta de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Senado de la República y el Congreso de la Ciudad de México. La ruta de la movilización incluirá los carriles centrales de Paseo de la Reforma, avenida Juárez o Hidalgo, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución, donde concluirán las actividades.

Vallas y resguardo de monumentos

Autoridades capitalinas instalaron vallas de protección en Palacio Nacional, el Monumento a la Revolución, Banco de México, Palacio de Minería, hoteles y la Catedral Metropolitana. También fueron colocadas vallas metálicas en monumentos y edificios como el Ángel de la Independencia, Palacio Postal, Callejón Condesa, Iglesia de Corpus Christi, representación del Gobierno de Nuevo León, Monumento a Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes, Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Escultura de Francisco I. Madero.

En el operativo de vigilancia para la MARCHA 25N participarán el agrupamiento femenil Ateneas, así como Bomberos, Protección Civil y personal de concertación y diálogo.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad