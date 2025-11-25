¿Quiénes integran la influyente familia de Olivia Yacé, la modelo de Costa de Marfil que rompió con Miss Universo?

Luego de renunciar a los títulos de Miss África y Oceanía, así como a cualquier vínculo con el certamen de Miss Universo, Olivia Yacé se convirtió en el centro de atención tras su inesperada decisión de este lunes. Y aunque su anuncio ha movida las aguas del concurso, ahora las miradas también apuntan hacia su familia, una con la mayor influencia y poder en Costa de Marfil.

En el comunicado donde informó su salida, Yacé aseguró que alejarse de su rol como Miss le permitirá dedicarse a “defender los valores que llevo en mi corazón”, sin ofrecer más detalles sobre las razones de su renuncia.

Olivia Yacé renunció a sus títulos como Miss Costa de Marfil./@olivia.yace Ampliar

¿Quién es Olivia Yacé, una de las favoritas a Miss Universo 2025?

La modelo, de 27 años y originaria de Costa de Marfil, es una de las figuras más importantes del modelaje africano. De hecho, su ascenso público comenzó en 2021, cuando fue coronada como Miss Côte d’Ivoire, título que le permitió destacarse como un referente de belleza en su país.

Sin embargo, también cuenta con estudios en management y marketing por la Widener University en Estados Unidos, además de otras formaciones profesionales que han reforzado su perfil profesional. Aun así, el interés que hoy se genera no solo responde a su trayectoria, sino al peso político y empresarial de su familia.

TE PUEDE INTERESAR: Olivia Yacé rompe con Miss Universo y deja sus títulos por “rol reducido” tras la coronación de Fátima Bosch

Olivia Yacé, modelo de Costa de Marfil./@olivia.yace Ampliar

¿Quién es la familia de Olivia Yacé, la más influyente de Costa de Marfil?

El padre de la modelo, Jean-Marc Yacé, es una figura de suma importancia en la vida pública marfileña. Desde 2018 es alcalde de Cocody, uno de los distritos más prestigiosos y exclusivos de Abiyán, cargo en el que fue reelegido en 2023. Además, preside la Federación Marfileña de Taekwondo y hasta funge como cónsul honorario de México en Costa de Marfil.

Por otro lado, su madre, Yolande Eluh Yacé, es una reconocida empresaria con presencia en ámbitos diplomáticos y culturales. Apenas hace un par de semanas, fue vista junto a la cónsul honoraria de Costa de Marfil en Tailandia durante una misión relacionada al certamen Miss Universo.

Además, Olivia no es hija única, tiene dos hermanas, siendo un total de tres mujeres dentro de una familia integrada por cinco.

TE PUEDE INTERESAR: Dueño de Miss Universo revela otro contrato con Pemex que no se habría ejercido y que el certamen no es negocio