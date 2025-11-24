Olivia Yacé rompe con Miss Universo y deja sus títulos por “rol reducido” tras la coronación de Fátima Bosch
La modelo anunció que deja sus títulos regionales y cualquier vínculo futuro con Miss Universo, sin detallar motivos, a pocos días de la coronación de Fátima Bosch
En medio de los escándalos alrededor del certamen de Miss Universo, este lunes Olivia Manuela Yacé, ganadora del título regional como Miss África y Oceanía, el cual fue otorgado post certamen, renunció a sus títulos y rechazó cualquier afiliación con la organización en el futuro.
Anuncio por la presente mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como cualquier futura afiliación con el comité de Miss Universo— Olivia Manuela Yacé.
¿Por qué renunció Olivia Yacé a ser Miss África y Oceanía?
Aunque señaló que “para seguir con este camino debo mantenerme fiel a mis valores”, no explicó más allá las razones que la llevaron a renunciar. Sin embargo, su salida ocurre a pocos días de la victoria de Fátima Bosch, cuyo triunfo está rodeado de señalamientos por presunto fraude que involucran al padre de la ganadora, Pemex y el director del certamen, Raúl Rocha.
Alejarme de este rol reducido me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en mi corazón— Olivia Manuela Yacé.
Luego de considerar “reducido” el rol asociado a sus títulos regionales, la modelo hizo un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes a “entrar en espacios donde no se les espera”.
Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial; nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas— Olivia Manuela Yacé.
Olivia estaba entre las favoritas a ganar Miss Universo; incluso en redes sociales la han llamado “la reina sin corona” tras quedar como cuarta finalista, detrás de las delegadas de Venezuela, Tailandia, México y Filipinas.
TE PUEDE INTERESAR: Director de Miss Universo Raúl Rocha confirma contrato millonario con Pemex; rechaza relación con el triunfo de Fátima Bosch