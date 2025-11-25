Que luchen para eliminar la violencia política contra las mujeres, pide la magistrada Mónica Soto a los jóvenes

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, llamó a los jóvenes a unirse a la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres, a quienes aún les cuesta desarrollarse debido a la desigualdad que persiste.

México, en deuda con las juventudes

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la magistrada Mónica Soto participó en el Foro “Violencia política contra las mujeres: la agenda pendiente”, organizado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Ahí reconoció que México está en deuda con las juventudes para obligar a los partidos políticos a garantizar los espacios para este sector de la población.

Ello, dijo, porque hoy todas las mujeres, pero las jóvenes con mayor fuerza, quieren decidir y participar libremente en todos los espacios de deliberación y de toma de decisiones para dar rumbo al país, por lo que requieren de garantías plenas para realizar el ejercicio de los quehaceres que decidan con toda responsabilidad.

En este evento, la magistrada Soto también reconoció a las legisladoras y los legisladores que han generado una evolución, logrando que México sea hoy ejemplo a nivel internacional en materia de leyes y acciones afirmativas que se hacen a nivel Ejecutivo y en sentencias para juzgar con perspectiva de género.

El TEPJF ha hecho su parte en el combate de la violencia contra las mujeres

La ministra Mónica Soto reconoció que se puede hacer mucho en materia de paridad de género y en la lucha por eliminar la violencia contra las mujeres desde cualquier espacio, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho su parte.

Finalmente, dijo que lo que le ha tocado hacer al TEPJF es juzgar, y no ha sido fácil ni rápido este cambio de modalidad y de método de juzgar con perspectiva de género, en donde es muy diferente a donde llegamos con una sentencia cuando no se advierten las diferencias.

En el panel en el que intervino la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso también participaron la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Anais Miriam Burgos Hernández; la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Mariana Benítez Tiburcio; la representante de ONU Mujeres México, Moni Pizani Orsini, y la maestra en Sociología y experta en género Teresa Hevia Rocha.

